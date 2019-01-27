Abant ve Gölcük doldu

BOLU’nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük tabiat parkları, sömestir tatilinde yoğun ilgi gördü.Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Tabiat Parkı’na gelen ziyaretçiler, yoğunluğa neden oldu. Tabiat parkının girişinde araç kuyrukları oluştu. Sömestir tatilinin ikinci hafta sonunu geçirmek için Abant'a gelen tatilciler, bölgedeki otellerin doluluk oranını artırdı. Günübirlik tatil için gelenler ise, izin verilen alanlarda piknik yaparak mangal yaktı. Tatilciler göl çevresinde yürüyüş yapıp, at ve faytonla tur atarak temiz havanın tadını çıkardı.Bolu'nun bir diğer doğal güzellikleriyle bilinen tabiat parkı Gölcük de ziyaretçilerle doldu. Çam ormanları arasında gizlenen eşsiz güzelliğiyle büyüleyen Gölcük Tabiat Parkı'na Bolu ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, parkı gezdi. Ziyaretçiler, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Gölcük Gölü'nde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Ziyaretçilerin donan her iki gölün yüzeyine çıkmalarına izin verilmedi.

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