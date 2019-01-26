'Abant'ta adım atacak yer kalmadı, başka alanları tercih edin'

BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Tabiat Parkı'ndaki ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, "Göl çevresinde trafik durma noktasına gelmiştir. Ziyaretçilerimizin başka alanları tercih etmelerini öneriyoruz" açıklamasında bulundu.

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Tabiat Parkı, hafta sonu ve yarıyıl tatili nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçilerin 3 binden fazla araçla giriş yaptığı bölgede adım atacak yer kalmadı. Göl çevresinde ve tabiat parkı girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yoğunluk nedeniyle sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunarak, ziyaretçilere başka bölgeleri tercih etmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada şöyle denildi:

"Abant Gölü Tabiat Parkımızda aşırı ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaktadır. Alana yaklaşık 3 bin civarında araç girişi olmuş ve göl çevresinde trafik durma noktasına gelmiştir. Ziyaretçilerimizin başka alanları tercih etmelerini öneriyoruz."



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