AB Delegasyon Başkanı Berger:  Mülteciler Türkiye'nin güzel ev sahipliğini ve cömertliğini görüyorlar

Harun UYANIK-İSTANBUL,()-AB destekli "Mülteci Hakları için Medya ve Sivil Toplum İş Birliği" projesinin kapanış toplantısı Beşiktaş'ta bulunan bir otelde yapıldı. Toplantıya AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok da katıldı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, toplantıda yaptığı konuşmada, "Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da, dünyanın dört bir tarafında mültecilerle ilgili bu olumsuz mesajları duyuyoruz. IGAM, Gazeteciler Cemiyeti ve Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bu projeyi yürüttükleri için özellikle teşekkür ediyorum. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum, insanlar istedikleri için ülkelerini terk etmiyorlar, mecbur kaldıkları için kaçıyorlar. Biz haber yaparken buna dikkat etmeliyiz. Uluslararası toplumda biz de destek sağlarken bunu aklımızda bulundurmalıyız. Yurt dışına gittiklerinde bir taraftan mültecilerin hakları var diğer taraftan da medyanın rolü var. Bu projede her ikisini bir araya getiriyor" dedi.

"TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 4 MİLYON MÜLTECİ VAR"

Berger, "Göçmenlerin yoğun olduğu ülkelerde medya zaman zaman mültecilerle ilgili 'Olayları olumlu mu, yoksa taraf tutarak mı vermeliyim?' çelişkisi içinde kalıyor. Bizim önerimiz medya bu konuyu adil ve dengeli bir şekilde yansıtmalı ki ben gazetecilerin zaten bu konuda hassas olduğunu düşünüyorum. Bu haberler yapılırken insanların evlerini, ülkelerini neden terk ettiklerini unutmamalıyız. Bu konu Türkiye için de önemli. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon mülteci var. Bunun yaklaşık 3,6 milyonu sadece Suriye'den geldi. Geri kalanlar ise diğer ülkelerden. Bu ciddi bir göç baskısı oluşturuyor. Sadece Suriyeliler değil Afganlılar hatta daha doğudan gelen insanlar var. Aynı zamanda Türkiye'yi bir geçiş ülkesi olarak kullanan mülteciler var. Sahra Altı Afrika'dan gelen insanlar da var. Dolayısıyla çok geniş bir yelpazeden göçmenler var Türkiye'de ve bunlar Türkiye'nin güzel ev sahipliğini ve cömertliğini görüyorlar. Çok zor bir durumdan kaçarken Türkiye'ye sığınıyorlar. Biz de Avrupa Birliği (AB) olarak dünyanın dört bir yanındaki Birleşmiş Milletler (BM) ajanslarına da destek sağlıyoruz. Sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir tarafındaki göçmen ve mülteci konularının çözülmesi için desteğimizi sunuyoruz" diye konuştu.

"BM İLE HEMFİKİRİZ, TÜRKİYE İLE HEMFİKİRİZ"

Berger, "Özellikle seçim dönemlerinde mültecilerle ilgili olumsuz söylemler daha çok artıyor. Bu proje bağlamında, mültecilere yönelik olumsuz algıları, şiddet riskini, negatif dil kullanımını ve özellikle seçim konuşmalarında olumsuz söylemler riskini azaltmayı veya ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Birçok ülkede mültecilerin ayrıştırılması sorunu var. Çoğu zaman mülteciler şehrin belli bir yerine yerleşip izole oluyorlar. Bu da mültecilere yönelik korku ve ayırımcılık riskini arttırıyor. Bu projeler kapsamında Türkiye'ye verdiğimiz bir mali destek var. Biliyorsunuz bunun için ayrılmış bir 3 milyar avro harcanıyor. Bu sadece mültecilere yönelik harcanmıyor, ev sahibi ülkeler için de harcanıyor. Bunu özellikle vurguluyorum çünkü ev sahibi topluluklarla mülteciler arasındaki uzaklığı azaltmak, onları yaklaştırmak amacı taşıyoruz. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum, BM ile hemfikiriz, Türkiye ile hemfikiriz, eğitim sunulan desteğin merkezinde olmalı" ifadelerini kullandı.

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