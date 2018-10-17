89 yaşındaki Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Kore gazisi 89 yaşındaki Ali Aygen, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Gazi Aygen, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Kore Gazisi Ali Aygen, bugün sabaha karşı saat 04.00'te evinde geçirdiği kalp krizinin ardından yaşımını yitirdi. Gazi Aygen'in cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi morgunda yıkandıktan sonra merasim bölüğü tarafından alınıp, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 50'nci Yıl Camii'ne getirildi. Cenaze töreninde Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Aydın Askeralma Bölge Başkanı Personel Albay Ramazan Altınok, Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, Aydın İl Emniyet Müdürü Doktor Rahmi Baştuğ, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Hakdan Öztürk, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdulgani Kavak, Nazilli Gaziler Derneği üyeleri ve askeri erkan ile gazinin yakınları katıldı. Aygen, öğlende kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda oluşturulan Gaziler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakdan Öztürk, tören sonunda Aygen'in kızı Mebrule Yaman'a Türk bayrağı verdi. Mebrule Yaman da bayrağı öperek teslim aldı.FOTOĞRAFLI