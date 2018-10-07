7 termik santralin bulunduğu Çatalağzı'nda hava kirliliği alarmı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, 7 termik santralin bulunduğu Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkez Müdürlüğü'ne ait hava kalitesi online izleme mobil aracı tarafından yapılan 4 aylık ölçümlerde, hava kalite sınırının günlük limit değerlerinin 3 noktada yüzde 50, 1 nokta da ise yüzde 70 aşıldığı tespit edildi. Zonguldak Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Öztürk, bakanlıkta bulunan rapora rağmen Çatalağzı'na yeni santraller için başvuran yatırımcılara onay verildiğini söyledi.

Çatalağzı beldesinde, 1946 yılında faaliyete geçen, 2 üniteden oluşan 300 megavat gücündeki Çatalağzı Termik Santrali'nin yanında, Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 2010'da 3 üniteden oluşan 1390 megavat gücünde ve geçen yıl da 2 üniteden oluşan 1400 megavat gücünde 2 termik santral kuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca halkın hava kirliliği konusunda şikayetleri üzerine beldeye Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkez Müdürlüğü'ne bağlı hava kalitesi online izleme mobil aracı gönderildi. Mobil ölçüm cihazıyla 6 Kasım 2017 ile 23 Mart 2018 tarihleri arasında beldenin 4 noktasında ölçümler yapıldı. Ölçümlerin sonuçları, yakın zamanda Çatalağzı Belediyesi ve ilgili kurumlara gönderildi. Rapora göre, yapılan ölçümlerde kirlilik değerlerinin, özellikle günün belli saatleri ve haftanın belirli günlerinde yüksek çıkması dikkat çekti.

ÖLÇÜMLERDE LİMİT DEĞERLER AŞILMIŞ

Raporun sonuç kısmında ise ölçüm süresi boyunca toz konsantrasyonun günlük limit değerinin, ölçüm yapılan 3 noktada yüzde 50, 1 noktada ise yüzde 70 civarında aşıldığı tespit edildi. Yerleşim yerlerinin de hava kirliliğinden etkilendiği ve bölgede bulunan sanayinin etkisinin net görüldüğü kaydedilen raporda, "Yerleşimin vadi boyunca olması ve kuzeydoğu yönündeki rüzgarların gözlendiği dönemlerde söz konusu rüzgarların vadi boyunca yön değiştirmesi sebebiyle bu dönemlerde yerleşim alanının etkilendiği tespit edilmiştir" denildi.

YERLEŞİM YERLERİ TEHDİT ALTINDA

Zonguldak Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Öztürk, bakanlığın elinde bu veriler mevcutken, Çatalağzı'na yeni santraller için başvuran yatırımcılara onay verilmesinin yanlış olduğunu söyledi. Toplam 3 bin megavat gücündeki termik santrallerin ciddi çevre kirliliği oluşturduğu konusunda yıllardır yetkilileri uyardıklarını dile getiren Öztürk, şunları söyledi:

"Çevre Mühendisleri Odası ve bakanlık tarafından 2 önemli rapor yayımlandı. Bu raporlar, ileri sürdüğümüz tezlerin ne derecede doğru olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Mühendisler Odası çok net bir şekilde 'Çatalağzı'ndaki hava kirlilik değerleri tüm sınır değerler aşılmıştır ve ölümcül riskler içermektedir' dedi. 6 ay boyunca bakanlık beldenin 4 noktasında ölçümler yaptı. Bu ölçümlerin tamamında bütün değerler aşılmış vaziyette. Bizzat bu raporda 'Burada sanayiye dayalı bir kirlilik söz konusudur. Bütün değerler aşılmıştır. Özellikle havdaki partikül madde oranı ciddi anlamda aşılmıştır. Yerleşim yerleri ciddi anlamda tehdit altındadır' deniyor. Bunlar ortadayken buna rağmen santraller hala eski biçimde çalışmaya devam ediyor ve yetkililerce atılmış bir adım yok. Bunları halktan gizleyerek, ÇED raporlarında rakamlarla oynayarak, yeni santrallerin kurulmasına izin verenler hakkında mutlaka soruşturma başlatılmalıdır."



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