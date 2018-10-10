68 yıldır iğnesini, makasını elinden düşürmüyor

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), () - MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde terzilik yapan ve 68 yıldır iğnesiyle makasını elinden düşürmeyen Doğan Topdemir (83), mesleğinin kaybolmaya yüz tuttuğunu, çırak bulamadığını ve kendisinin ölene kadar bu işi yapacağını söyledi.

Babası tarafından 15 yaşında terzinin yanında çırak olarak işe başlatılan Doğan Topdemir, kısa sürede mesleği öğrendi. Kendi dükkanını 20 yaşına geldiğinde açan Topdemir, elinden iğnesini, makasını ve mezurasını düşmedi. Terziliği 68 yıldır, Konak Mahallesi'ndeki 30 metrekarelik dükkanında sürdürmeye çalışan Topdemir, bugüne kadar çok sayıda çırak da yetiştirdi. Konfeksiyondan hazır ürünlerinin çıkmasıyla mesleğinin her geçen gün kan kaybettiğini belirten Doğan Topdemir, son 16 yıldır çırak bile bulamaz hale geldiklerini söyledi. Mesleğinin yanında uzun yıllar Sarıgöl Engelliler Derneği, Sarıgöl Avcılar ve Atıcılar Derneği başkanlığı ve 1989-2014 yıllarında Konak Mahallesi muhtarlığı yaptığını anlatan Topdemir, "Mesleğimi severek yaptım. Takım elbiseden yeleğe, pardösüden elbiseye kadar pek çok kıyafet dikerek evimi geçindirdim. Terzilik yaparak 3 çocuğumu okutup, yetiştirdim. Halen de mesleğim sayesinde ekmek yemeğe devam ediyorum. İşlerimiz eskisi kadar iyi olmasa da idare ediyorum. Mesleğimi ölene kadar sürdüreceğim" dedi.

'İNGİLİZ PANTOLUNU TEKRAR MODA OLDU, BİZE DE İŞ ÇIKTI'

Eskiden diktikleri İngiliz pantolonunun son zamanlarda yeniden moda olduğunu belirten Doğan Topdemir, "1952- 1954 yıllarında bu pantolonlardan çok dikmiştik. Şimdi tekrar moda olması sayesinde bizlere de iş çıktı. Dikişlerinin çok olması bu pantolonun en önemli özelliği. Paçasının dizden aşağı kısımlarının dar ve 4 düğmeli olur. Paçasının altına ayrıca lastik konulur. Dizden üst kısmı ise aksine bol olur. Eskiden Aydın'ın Söke ve Nazilli ilçelerinden gelirler, bu pantolonlardan diktirirlerdi. Çizme ile giyilirdi. Son yıllarda Sarıgöl'deki deveciler ve Yörük kültürünü yaşatmak isteyen gençlerden talep geliyor ve dikiyorum. Bir İngiliz pantolonunu 4 saatte dikebiliyorum" diye konuştu.

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