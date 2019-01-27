63'ünde, içindeki tiyatro aşkını sahneye taşıdı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da, emekli öğretmen Meral Doğan (63), yıllardır içinde olan tiyatro aşkını bu sene sahneye taşıyacak. 2 çocuk ve 2 torun sahibi Doğan, "İçimde tiyatro hep vardı, 2 yıl önce başvurduğumda çok heyecanlıydım. Seçilip, seçilmeyeceğimi bilmiyordum; ama hocamız seçti. Özellikle torunlarım için sahnede olmak istiyordum. Onlar, beni görsün ve seyretsin istiyordum. Torunlarıma örnek olmak istedim" dedi.

Tamamı gönüllü oyunculardan oluşan Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Genel Sanat Yönetmeni Hasan Hüseyin Elmas (37) tarafından hazırlanan tiyatro oyunlarının ilki, şubat ayında, ikincisi ise mart ayı içinde tiyatroseverlerle buluşturulacak. Veteriner, kapı tamircisi, emekli öğretmen, ev kadını, üniversite öğrencisi, gazeteci, radyocu, psikolog ve diğer meslek gruplarından oluşan gönüllü tiyatro oyuncuları, Hasan Hüseyin Elmas'tan aldıkları eğitimin ardından yeni oyunlarına hazırlanıyor.

Tiyatro ekibinde bu yıl 2 çocuk ve 2 torun sahibi, emekli öğretmen Meral Doğan da yer aldı. 2 yıl önce seçmelere katılıp, kabul edilen; ancak sadece tek oyunda bir kez sahneye çıkabilen Doğan, bu sene '7 Kocalı Hürmüz' oyununda sahnede yer alacak.

'BEYNİMİ ÇALIŞTIRMAK, SOSYAL OLMAK İSTEDİM'

Meral Doğan, tiyatronun kendisini tedavi ettiğini belirterek, "İçimde tiyatro hep vardı. Bundan 2 yıl önce başvurduğumda çok heyecanlıydım. Seçilip, seçilmeyeceğimi bilmiyordum; ama hocamız seçti. Ben özellikle torunlarım için sahnede olmak istiyordum. Onlar, beni görsün ve seyretsin istiyordum. Torunlarıma örnek olmak istedim. Ayrıca çağımızın hastalığı Alzheimer. Ben emekliyim ve belirli bir yaştayım. Beynimi çalıştırmak, sosyal olmak istedim. Hocamıza teşekkür ediyorum. Beni aralarına aldılar. Yakın zamanda annemi kaybettim. Depresyondaydım ve kötüydüm. Hocamız beni tekrar çağırdı ve inanın kızlarım bile inanamıyor. Bana tiyatronun iyi geldiğini söylediler. Tiyatro herkese çok iyi geliyor. Tiyatro beni tedavi etti. Çok daha iyiyim ve mutluyum. Bu kadar genç insanın arasında olmak, bana yaşam kaynağı oldu" diye konuştu.

'FESTİVALLERE KATILMAYI PLANLIYORUZ'

Haftanın 5 günü yeni oyunlar için prova yaptıklarını kaydeden Hasan Hüseyin Elmas ise birçok meslekten, mizahçıdan ve yapıdan oluşan gönüllü tiyatro oyuncuları ile çalıştığını söyledi. Elmas, "Bu sene 2 oyun çıkaracağız. Şubatın başında ilk oyunumuz 'Darısı Başımıza' olacak. İkinci oyunumuz da mart ayında çıkarmayı planladığımız '7 Kocalı Hürmüz'dür. Oyunlarımızın birisi az, birisi ise kalabalık kadro ile çıkıyor. Nasip olursa da 'Darısı Başımıza' oyunuyla da festivallere katılmayı planlıyoruz. 20 arkadaşımızla beraber gece gündüz sanat için uğraşıyoruz" dedi.

'RUHANİ OLARAK DOYURAN AKTİVİTE'

Özel hastanede psikolog olarak görev yapan Cansu Candoğan (27) da tiyatroda yer almanın kendisini ruhani olarak doyurduğunu anlattı. Candoğan, "Haftanın belirli günlerinde yönetmenimiz Hasan Elmas hocamız ile birlikte tiyatro çalışmalarına katılmaktayım. Tiyatroda olmak beni ruhani olarak doyuran bir aktivite. Çok güzel dostluklar edindik. Bizim yönetmenimiz başka. Biz onu ağabey gibi görüyoruz. Bizim tiyatrodaki kazancımızdan ziyade ekstra manevi anlamda çok destek oluyor. Benim burada birçok kazancım var" diye konuştu.

'TİYATRODA OLMAKTAN MUTLUYUM'

Veteriner Fatih Çorapsız (24) ise Belediye Şehir Tiyatrosu çatısı altında 4 yıldır sahne aldığını anlatırken, günlük yaşamındaki telaşelerini tiyatroda geride bıraktığını aktardı. Çorapsız, "Bizim için tiyatro budur ve hep böyle kalmaya da devam edecektir. Tiyatroda olmaktan çok mutluyum. Hasan hocamla birlikte tiyatro yapmaktan ve ondan bir şey öğrenmekten çok mutluyum. Sadece tiyatro değil hayat hakkında da bir şeyler öğreniyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz" dedi.

'SEVEREK GELİYORUM'

Ev kadını olan 2 çocuk annesi Dilek Elmas (33) da tiyatroya yeni başlayan isimler arasında olduğunu vurguladı. Tiyatro oyuncusu olmanın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Elmas, gündüz çocuklarla ve ev işiyle uğraştığını, akşam ise provalara geldiğini anlattı. Elmas, "Bu sene güzel işler ortaya koyacağız. Buraya severek geliyorum. Tiyatroyu çok sevdiğim için de zor gelmiyor. Ben hep izlemeye geliyordum. Hiç hayal bile edemiyordum bu sahnede olmayı; ama bu sene inşallah nasip olacak" diye konuştu.

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