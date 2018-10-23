6'ncı kattan düşen kedisine kavuşunca gözyaşı döktü

ANTALYA'da, 6'ncı kattaki dairenin balkonundan girişteki işyerinin tentesine düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kedisine kavuşan Başak Yişil, uzun süre gözyaşı döktü.Olay, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi Uncalı Caddesi'nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın 6'ncı katında oturan Başak Yişil, 'Cesur' adlı kedisine akşam saatlerinde balkonda mama verdi. Mamasını yiyen kedi, bir anda balkondan düştü. Apartman girişindeki restoranın tentesine düşen kediyi gören Yişil, komşularından yardım istedi. Kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için bir süre uğraşan çevredekiler, bunda başarılı olmadı. Kedinin bulunduğu yere de çıkamayan Başak Yişil ve çevredekiler, itfaiyeden yardım istedi.Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çağrı üzerine gelerek kurtarma çalışmalarına başladı. Bir itfaiye eri, merdivenli araç yardımıyla tentenin üzerindeki kediyi yakalayarak itfaiye sepetine aldı. Uzun süren çalışmalar sonunda kedisine kavuşan Başak Yişil, 'Cesur'a sarılıp gözyaşı döktü. Yişil, kedisinin yaralanıp öleceğinden çok korktuğunu söyledi.

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