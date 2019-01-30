59 yıllık saz ustasının Ferdi Tayfur hasreti

ADANA’da 59 yıldır saz imalatı yapan Mehmet Kaçar (78), ünlü olmadan önce kendisine oyma sazlar yaptığı ve büyük şehirlerde kendini göstermesi için teşvik ettiği sanatçı Ferdi Tayfur ile uzun yıllardır görüşemediğini söyledi. Sanatçı Tayfur ise Adana'ya yapacağı ilk ziyarette Kaçar ile bir araya gelmekten mutluluk duyacağını kaydetti.Kilis’te dünyaya gelen Mehmet Kaçar, Adana’ya yerleştii ve saz ustalarının yanında zanaat öğrendi. Bir süre sonra oğlu Halil'e de zanaatini öğretip bir atölyede beraber çalışmaya başladılar. Kaçar, 70’li yıllarda Ferdi Tayfur, Vahdet Vural, Müslüm Gürses, Mithat Ateş gibi ünlü isimlerle yollarının kesiştiğini anlattı.Anılarından bahseden Mehmet Kaçar, yanına sık sık gelip provalar yapan Ferdi Tayfur’a 2 tane oyma saz yaptığını aktararak şunları söyledi:“Vahdet Vural ve Ferdi Tayfur sürekli yanıma gelirdi. Güçlü sesleri vardı. Onları gidin büyük şehirlerde kendinizi gösterin' diye teşvik ederdim. 1970'de gittiler, hiçbiri gelmedi. Onları çok seviyoruz. Gençliğimizde Ferdi Tayfur’la beraberdik, şimdi de görüşelim, halini hatırını soralım istiyoruz. 1975 senesinde meşhur oldu. Ankara’da bir kez karşılaştık. ‘Ağabey, durum nasıl?’ dedi, ‘Seni daha kimse tutamaz’ dedim. Sonra da bir daha görmedim.”TAYFUR: MEMNUNİYET DUYARIMDemirören Haber Haber Ajansı () muhabirinin telefonla ulaştığı sanatçı Ferdi Tayfur ise Adana'ya gittiğinde Mehmet Kaçar'la bir arada olmaktan memnuniyet duyacağını kaydederek, Kaçar'a uzun ömürler dileğinde bulundu.

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