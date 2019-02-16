56 gündür kayıp yaşlı adamın nehirde cesedi bulundu

ADAPAZARI'nda 56 gün önce ortadan kaybolan alzheimer hastası Mehmet Güler'in (85) Sakarya Nehri'nde cesedi bulundu.

Adapazarı Budaklar Mahallesi'nde yaşayan alzheimer hastası Mehmet Güler, 56 gün önce ortadan kayboldu. Sır olan yaşlı adamı bulmak için Sakarya İl Acil Durum ve Afet Müdürlüğü(AFAD), Sakarya İtfaiyesi ve gönüllü STK'lar seferber olmuş ancak bölge karış karış aranmasına rağmen yaşlı adam bulunadı.

Bugün yaşadığı mahalleye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta olan Doğancılar Mahallesi'nde Sakarya Nehri kenarında balık tutan vatandaşlar, suda bir cesedin yüzeye çıktığını gördü. Balıkçılar, gözden kaybolmaması için cesedin üzerindeki kıyafetlere attıkları oltanın kancasına tutturdu.

Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, suya botla girerek yüzeyde bulunan cesedi nehrin kıyısına çıkardı. Jandarma, cesedi teşhis etmek için durumu yaklaşık 2 ay önce kaybolan yaşlı adamın yakınlarına bildirdi. Bölgeye gelen Güler'in yakınları cesedin Mehmet Güler'e ait olduğunu görünce sinir krizleri geçirdi. Yakınları, cesedin başında dakikalarca gözyaşı döktü. Güler'in cenazesi, yapılan savcılık incelemesinin ardından cenaze aracına konularak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi(SAÜEAH) Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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