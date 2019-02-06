51 bin nüfuslu Bitlis kent merkezinde 36 bin 235 kişiye yardım yapıldı

BİTLİS Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 51 bin nüfuslu Bitlis kent merkezinde, geçen yıl 36 bin 235 kişiye 21 milyon 98 bin TL'lik ayni ve nakdi yardım yapıldı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, SYDV'nin 2018 yılı faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Yapılan açıklamada, 2018 yılında kent merkezinde 36 bin 235 kişiye toplam 21 milyon 98 bin 329 TL'lik ayni ve nakdi yardım gerçekleştirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan yardımların 2019 yılında da devam edeceği belirtilirken, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, şartlı eğitim-sağlık-gebelik yardımı, muhtaç asker ailesi yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, engelli yakını aylığı, engelli aylığı, yaşlı aylığı, muhtaç asker çocuğu yardımı, öksüz yetim yardımı, yabancılara yönelik sosyal uyum yardımı ve kronik hastalık yardımı olmak üzere birçok kalemde yardımların yapıldığını söyledi. Erdemir, adı geçen durumlardaki 10 bin 419 kişiye 12 milyon 870 bin 512 TL yardım yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Birçok kalemde sosyal devlet ilkesi altında yardımlarımız devam ediyor. SYDV tarafından yapılan tespitler sonrasında komisyonumuzun kararı doğrultusunda yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza 2018 yılında vakıf imkanlarıyla yapılan yardımlar kapsamında da; nakdi yardım, eğitim yardımı, giyim yardımı, gıda yardımı, barınma yardımı, tek seferlik yardımlar, özel amaçlı yardımlar, ev yapım ve onarım yardımları, kira yardımı, sağlık yardımı ve kömür yardımları olmak üzere 20 bin 669 kişiye 8 milyon 227 bin 817 TL'lik ayni ve nakdi yardımlar yapılmıştır."

Vali Yardımcısı Erdemir, ayrıca, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün desteğiyle SYDV olarak 2011 yılından bu yana barınma yardımları kapsamında ev yapım ve onarım yardımları yapıldığını da dile getirerek, "Bu kapsamda evlerinin yapım ve onarımını yapamayacak durumda olan ve sağlıksız evlerde yaşayan yoksul vatandaşlarımızdan 139 ailenin evinin yapımı veya onarımı için 3 milyon 125 bin 91 TL yardım yapılarak daha sağlıklı ve yaşanılır evlerde ikamet etmelerinin sağlandı ve 2018 yılında 25 evin inşaatı tamamlandı" dedi.

Ailenin korunması amacıyla Aile Destek Merkezlerinde 6 bin 722 kadın ve genç kızın çeşitli kurslara katıldığını da anlatan Erdemir, "ADEM-1 ve ADEM-2 olarak açtığımız 2 kurs merkezimizde birçok kadın ve genç kızımız eğitim görerek hem meslek sahibi oldu, hem de aile bütçesine katkı sağladı. Ayrıca SYDV olarak Bitlis Belediyesi ve Kızılay Bitlis Şubesi ile birlikte yürüttüğümüz Aşevi Projesi'nden her gün engelli, yaşlı, hasta ve evinde yemek yapamayacak durumda olan 53 ailede bulunan toplam 192 kişiye 2 öğün olmak üzere evlere sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Vakıf bünyesinde bulunan Hayır Çarşısı'ndan, hayırsever firmalar tarafından bağış olarak gönderilen muhtelif giyim ve gıda yardımları da 5 bin 75 kişi faydalandı. Bütün bunları topladığımızda 36 bin 235 kişiye toplam 21 milyon 98 bin 329 TL'lik ayni ve nakdi yardım gerçekleştirdik" diye konuştu.



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