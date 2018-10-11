50 yıl sonra mezun oldukları okulda buluştular

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesindeki İnegöl Sanat Okulu'nun 1968 yılı mezunları, şimdi ismi İnegöl Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olan okullarında 50 yıl sonra buluştu. 18 eski mezun, okulun bahçesinde futbol oynayıp anılarını canlandırdı.

1960 yılında kurulan İnegöl Sanat Okulu'nun ismi, daha sonra İnegöl Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değişti. Okulda 1968 yılında diplomalarını alan 18 eski mezun, 50 yıl sonra buluştu. Okulda bir araya gelen ve hepsi 68 yaşında olan eski mezunlar, sınıfları, atölyeleri gezdi, okulun bahçesinde futbol maçı yaparak anılarını canlandırdı. Eski mezunlardan Şükrü Kelebek, yıllar sonra mezun oldukları okulda nostalji yaşadıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Hatıralarımızı canlandırdık. Kendi elimizle diktiğimiz ağaçları gördük. Bu güzelliği yaşamak istedik. Farklı şehirlerden toplanarak böyle bir gün yaşadık. Çok memnun olduk. O günlerden bu güne değişenler oldu. Burası bir çöplüktü, askerlik usulü öğretmenlerimiz eşliğinde önümüze ne gelirse temizlerdik. İlk mezunların bu okula çok büyük emekleri oldu. İlk öğretmenlerimizi de unutamıyoruz, hep bizleri faydalı bir eleman olarak yetiştirdiler. Sanat okulunda meslek öğrendik ve hiç sıkıntı çekmeden yaşadık. Bu okul İnegöl’ün ilk lisesi. En büyük dileğimiz buranın korunmasıdır."



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