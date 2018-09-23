5 bin metrekare alan ve 5 milyon kitapla Avrupa'nın en büyük kitabevi Bursa'da

BURSA'da 5 bin metrekare alan üzerine kurulan BKM, 5 milyon kitap ve kırtasiye ürünüyle, Avrupa'nın fiziki anlamda en büyük ve en çok çeşit bulunduran kitabevi olarak hizmet vermeye başladı. BKM yöneticisi Kutbettin Bingölbali, ailelere, "Çocuklarınızı AVM yerine kitabevlerine götürün" çağrısı yaptı.Merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’nde açılan kitabevinde, 5 milyon kitapla vatandaşların hizmetinde olduklarını belirten BKM yöneticisi Kutbettin Bingölbali, "Sönmez İş Sarayı’nda 16 metrekarelik bir alanda açtığımız ilk mekanımızı 3 bin metrekareye çıkardık. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na 4 bin metrekarelik Türkiye'nin en büyük kitabevini açtık. Vatandaşların yoğun ilgisini gördük. Bursa gelişince biz de geliştik. Müşterimizin taleplerine kulak verdik. Sabahtan akşama kadar ekipçe tezgâhların arasında olduk. Yaptığımız kampanyalarla vatandaşlarımızı hem memnun ettik, hem de kitap okuma alışkanlığını kazandırdık. 1 milyon kitabı 1 liradan, 2 milyon kitabı 2 liradan, 3 milyon kitabı 5 liradan sattık. Bütün uğraşımız insanlara ne veririz oldu. Türkiye'de okuma oranı çok düşük olmasına rağmen, şehrin en güzel yerinde 5 bin metrekare üzerine Avrupa'nın en büyük kitabevini açmak nasip oldu. Avrupa'nın en büyük kitabevi olduğumuzu ise Türkiye Kırtasiyeciler Birliği belirledi. Şu anda Özlüce BKM Kitabevi'nde 500 bin çeşit, 5 milyon adet kitap bulunmaktadır. Hedefimiz, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek. Bu arada, sırada dünyanın en büyük kitabevini Türkiye'ye kazandırmak da var" dedi.Anne ve babalardan çocuklarını AVM'ler yerine kitapevlerine götürmesini isteyen Bingölbali, şöyle devam etti:"Türkiye'de ve Avrupa'da kafe ve kitap bir arada olan mekanlar var. Ancak Özlüce BKM kitap-kafenin yanı sıra dünya mutfağı ve Osmanlı mutfağını oluşturduk. Kahvaltılarımız, çocuk menülerimiz var. Ayrıca kütüphane, toplantı salonlarımız, çocuk faaliyet alanları, zeka oyunları ve sanat atölyeleriyle farklı alanlarda birçok seçenek sunuyoruz. Çocuk ve gençlere hitap eden kitaplarımız var. Anne ve babalardan isteğim, çocuklarını AVM'lere değil, kitabevlerine götürsünler. Biz çocuklara kitabı sevdirmek istiyoruz."Firmanın internet sitesi üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına kitap gönderdiklerini belirten Bingölbali, "Vatandaşlar, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kitabevini açmamıza rağmen neden Bursa dışına çıkmadığımızı sorguluyor. Bu iş, iyi bir ekiple oluyor. Ancak burada ne kadar çeşidimiz var ise, bkmkitap.com adresinden Türkiye'nin dört bir yanındaki köylere kadar kitaplarımızı gönderebiliyoruz. Şu anda bkmkitap.com ilk 5 site arasında yer almaktadır. Bizim hedefimiz ilk sırayı almamızdır" diye konuştu.

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