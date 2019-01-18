486'ncı yılında okunan 37 bin 905 hatimin duası yapıldı

ERZURUM'u doğal afetlerden korumak için 486 yıl önce başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği kapsamında, tarihi Ulu Cami'de cuma namazı öncesi hatim duası yapıldı. Ulu Cami’deki duaya yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Duaya katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kur'an bir hayat kitabıdır, bu açıdan onun hayat veren değerini, mesajını en doğru şekilde anlamanın ve yaşamanın gayreti içinde olalım" dedi.Erzurum merkez ve ilçelerindeki camilerde, 14 Aralık 2018'de başlayan Binbir Hatimin duası bugün cuma namazı öncesi Ulu Cami'de yapıldı. Erzurum'da yaklaşık bir ay boyunca çeşitli camilerde okunan 37 bin 905 hatimin duası için vatandaşlar tarihi Ulu Cami'ye akın etti. 2 bin 216 metrekare alana sahip 5 bin kişi kapasiteli camiyi ve çevresini, yaklaşık 10 bin kişi doldurdu. Camiye giremeyenler kapı önlerinde bekledi.Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katıldığı hatim duasında, imam hatip ve hafızlar Bünyamin Topçuoğlu, Mustafa Kızılcaoğlu, Ali Turhan ve Fas'tan gelen İlyas Lamhayaoui Kur'an okudu. Müftülük korosunun ilahileri seslendirdiği camide kürsüye çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kur'an bir hayat kitabıdır, bu açıdan onun hayat veren değerini, mesajını en doğru şekilde anlamanın ve yaşamanın gayreti içinde olalım. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, gençlerimizle kadınımızla erkeğimizle. Zira bugünün bunalımlar yaşayan türlü sorunlarla kuşatılmış dünyasına Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü mesajının merhamet, adalet, ahlak yüklü hayat veren ilkelerini taşımak bizim için en büyük sorumluluktur" diye konuştu.Kur'an okumayı bilmeyenlerin öğrenmesini isteyen Prof. Dr. Erbaş, insanlığın kurtuluşunun bundan geçtiğini söyledi. Erbaş, konuşmasından sonra yaklaşık bir ay boyunca okunan 37 bin 905 hatimin duasını yaptı.'PİR ALİ BABA BAŞLATMIŞ'Erzurum merkeze bağlı Dutçu köyünde oturan Pir Ali Baba, "Eğer her yıl 1001 hatim okursanız, Allah bu memleketi özellikle zelzeleden (depremden) korur" diyerek 486 yıl önce geleneği başlatır. Pir Ali Baba ayrıca, sahibi bulunduğu 8 köyden 4'ünün gelirinin tamamını 1001 hatmin okunması için vakfeder. Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar gelenek aralıksız sürer. Savaş sırasında ara verilen gelenek, daha sonra aksamadan devam eder.

FOTOĞRAFLI