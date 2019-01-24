400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi, 233 milyon TL’ye yapılacak

YALOVA Devlet Hastanesi'nin ihalesi yapıldı. 400 yataklı hastane, 233 milyon liraya mal olacak.Yalovalılar'ın uzun süredir beklediği devlet hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel talimatı ile tasarruf tedbirleri dışına alınarak ihaleye çıktı. Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleştirilen 'Yalova 400 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi' ihalesinde en iyi teklifi 233 milyon TL ile Tetiş Yapı ve MYS Yol Yapı ortaklığı verdi. Önümüzdeki günlerde temelinin atılması beklenen Yalova Devlet Hastanesi bünyesinde 2 bin kişi istihdam edilecek. 200 bin metrekare arsada, 400 yataklı, 524 deprem izolatörlü güvenli bina, 80 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Hastanede; bin araçlık otopark, 4 cepheden 14 giriş, 130 poliklinik, 221 tek kişilik oda, 15 ameliyathane, 105 yoğun bakım ve palyatif yatağı, anjiyo, KVC birimleri, yanık ünitesi, onkoloji hizmet birimi, anaokulu ve kreş bulunuyor.

FOTOĞRAFLI