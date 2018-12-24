4 yıldır kan davalı aileler barıştı

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde oturan Doğan ile Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Erdem aileleri arasında 4 yıl önce, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişinin yaralanmasıyla başlayan kan davası, barış yemeğiyle sona erdirildi.

Çınar ilçesine bağlı Selyazı köyündeki Doğan Ailesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesinin Arısu köyündeki Erdem Ailesi arasında 4 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, 2 kişi yaralandı. Kavganın ardından iki aile arasında husumet başladı. Erdem ve Doğan aileleri arasındaki kan davasını sonlandırmak için kanaat önderi Hatip Durmaz, Şeref Kaya ve Bedri Demir girişimde bulundu. Kanaat önderlerinin görüştüğü her iki ailenin önde gelenleri barışa ikna edildi.

Aileler arasında barışın sağlanmasıyla Bağlar ilçesindeki taziye evinde barış yemeği verildi. Kan davalı ailelerin fertleri ve kanaat önderlerinin yanı sıra 300 kişinin katıldığı barış yemeğinde konuşan kanaat önderi Hatip Durmaz, kan davasının insanlığa yakışan bir durum olmadığını belirterek, "Yaşadığımız bu çağda, bu coğrafyada yaşayan insanlarımızın birbirlerine karşı kin gütmeleri ve kan davasını sürdürmeleri ne toplumumuza ne de insanlığa yakışan bir durumdur. Bundan 4 yıl önce bir anlaşmazlık nedeniyle 2 insanımız vuruldu. Keşke bu olay hiç yaşanmamış olsaydı. Ama olan oldu. Önemli olan bundan böyle barış ve huzur içerisinde yaşamaktır. Devletimiz ve bölgemiz insanlarının barış ve huzur içerisinde yaşamaları en büyük arzumuzdur. Biz de kanaat önderleri olarak bu iki aşiretimiz arasında daha fazla kanın akmaması ve birbirlerini vurmamaları ve olayın bizden sonraki nesillere aktarılmaması için ailelerin liderleriyle görüştük ve neticede onları barıştırdık" dedi.

Yemeğin ardından aile üyeleri, tokalaşıp barıştı.



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