'4'üncü Van Gölü Balığı Festivali'ne yoğun ilgi

VAN'da, '9'uncu Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı' kapsamında düzenlenen '4'üncü Van Gölü Balığı Festivali'nde, vatandaşlara inci kefali ve ayran aşı çorbası ikram edildi. Balık ve çorba almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Tuşba'daki Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki alanda düzenlenen '9'uncu Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı' kapsamında, '4'üncü Van Gölü Balığı Festivali' yapıldı. Fuar alanı önünde kurulan büyük mangallar üzerinden pişirilen Van balığı vatandaşlara ikram edildi. Uzun kuyrukların oluştuğu festival alanında, vatandaşlar balık yiyebilmek için sıraya girdi. Festival kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kişiye, yarım ton Van balığı ikram edildi. Vatandaşlar bu tür festivallerin inci kefali tanıtımına büyük katkı sağladığını belirtirken, etkinliklerin sürekli olması gerektiğini söyledi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan Van balığına dikkat çekmek için böyle etkinlikler yaptıklarını söyledi. Bu yılki festivale ilginin çok yoğun olduğunu belirten Erdoğan Özel şöyle konuştu:

"Burada dışarıdan gelen misafirlerimize eşsiz Van Gölü balığını tattırmak istedik. Amacımız Van Gölü balığını ilk önce biz Vanlılara ve Bitlislilere tanıttırmak daha sonra ülkemizdeki diğer insanlara tattırmak. Sadece burada yaşayan bu endemik balık türünden yeterince faydalanmıyoruz. Özellikle Vanlılar ve Bitlisliler olarak yeterince bu balıktan faydalanmıyoruz. Yeteri kadar tüketmediğimiz gibi ekonomik olarak da çok faydalanamıyoruz. Van balığı aynı zamanda ülkemizin önemli bir değeridir. Festivallelerle beraber balık tüketiminin artacağına inanıyorum. Balığımız ülke çapında daha çok tanınacak. Van Gölü etrafında 14 bin insanımız balık sayesinde geçimini sağlıyor. Bu sayı neden 50 bin, 100 bin olmasın. Van Gölü'nün tarihi ve doğal güzelliklerini değerlendiriğimiz zaman aslında çok zengin bir bölgede yaşadığımızı görürüz. Diyoruz ki 'Van Gölü balığını yiyin, sağlıklı olun; Van Gölü balığı yiyin, zenginleşin'. Katılım gerçekten çok yoğun; bir kişiye 3 balık ikram ediyorduk. Sonra bu sayıyı 2'ye indirdik, en son 1 balık veriyoruz. Şu an 1 balık ikram ediyoruz ve diyoruz ki sadece tadına bakın. Çünkü ikramlarımız yetmeyecek. İlginin bu kadar yoğun olacağını beklemiyorduk. Bundan önce 3 festival yaptık. 4'üncü festivalde ilginin bu kadar çok olması bizi şaşırttı."



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