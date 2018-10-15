4. Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu başladı

Adana'da bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Heykel Sempozyumu başladı.Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü desteğiyle düzenlenen 4'üncü Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu, Galleria AVM bahçesinde gerçekleştiriliyor. 5 Kasım'a kadar sürecek olan sempozyomda, uluslararası sanatçılar da yer alırken, 198 sanatçıdan, seçici kurulun değerlendirmesi sonunda 11 ülkeden 15 asil ve 5 yedek heykeltıraş katılım gösteriyor. Sempozyumun açılışına Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ramazan Akyürek, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek, Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Özlem Kulak ile çok sayıda sanatçı ve vatandaş katıldı. Başkanvekili Akyürek, heykellerin kentin muhtelif parklarında sergilenerek Adanalıların beğenisine sunulacağını söyledi.

MERMERLE SAVAŞIYORLAR

Sanatçılar adına bir konuşma yapan Prof. Dr. Berika İpekbayrak ise, şunları söyledi:

"Sanatçılar tozu dumana katarak, gürültünün içerisinde mermerle savaşıyorlar. Bu tür etkinlikler kentin gelişimini estetik anlamda geliştirmesi ve kişilerin sanata olan sevgisini arttırmak açısındanv ve gençlerin, çocukların sanata yönlenmelerini sağlayacaktır. Tarihi eserlerin korunmasını sağlamayı da beraberinde getiriyor" dedi.

Japon sanatçı Hiroyuki Asakawa ise, 25 yıldır heykeltraşlık mesleğini icra ettiğini kaydederek, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI - GÖRÜNTÜLÜ