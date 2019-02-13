350 yıllık taş değirmende katkısız doğal un üretiliyor

BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Halil Arar, 350 yıllık taş değirmeninde katıksız doğal un üretiyor. Arar, elde ettiği undan yaptığı ekmek, erişte, kuskus ve tarhana gibi gıda maddelerini tüketiciyle buluşturuyor.Mustafakemalpaşa ilçesinin Söğütalan Mahallesi’nde oturan Halil Arar, 1980'de kapanan 350 yıllık olduğunu belirttiği atıl durumdaki değirmeni, 6 yıl önce satın aldı. Üzerinde kurulu bulunduğu dereden sağlanan suyun gücüyle taşı dönen değirmeni bakım ve onarımını yaptıran Halil Arar, ailesiyle birlikte işlettiği değirmende karakılçık, sarmaşık ve siyez buğdaydan katıksız doğal un üretiyor. Arar ailesi, unun yanı sıra, bu undan yaptıkları erişte, kuskus ve tarhanayı satarak geçimini sağlıyor.Unutulmaya yüz tutan değirmenciliğin, doğal beslenmeye olan ilginin artmasıyla yeniden gözde meslekler arasına girdiğini belirten Arar, "Atıl durumdaki bu değirmeni 2013 yılında alıp, bakım ve onarımını yaptırdıktan sonra aktif hale getirdim. İşletmeye açtığım değirmende 6 yıldır ailemle birlikte karakılçık, sarmaşık ve siyez buğdayları öğüterek un elde ediyorum. Katkısız doğal tam tahıl unu satıyorum. Bu undan ekmek, erişte, kuskus, tarhana da yaparak tüketiciye ekonomik bir fiyata satıyoruz."

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