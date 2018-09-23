3 'sakin şehir' daha geliyor

SEFERİHİSAR (İzmir), () - CİTTASLOW Genel Başkan Yardımcılığı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörlüğü görevlerini bir arada yürüten Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Muğla'nın Köyceğiz, Bitlis'in Ahlat ve Erzincan'ın Kemaliye ilçelerinin 'sakin şehir' olması için başvuru yapıldığını söyledi.

Cittaslow (Sakin şehir) Koordinasyon Kurulu Toplantısı, 19- 22 Eylül günlerinde İtalya'nın Torino kentinde yapıldı. Torino Ticaret Odası'nın ev sahipliği ve desteğiyle Ticaret Odası Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Hollanda ve Almanya'dan yeni üyelerin kabulü yapıldı. Hollanda'dan Gulpen- Mitten ve Almanya'dan Michelstadt'a alkışlar arasında sertifika verildi. Böylelikle sakin şehir üye sayısını Hollanda 12, Almanya ise 18'e çıkardı. Cittaslow Genel Başkan Yardımcılığı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörlüğü görevlerini bir arada yürüten Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Cittaslow Türkiye ağına katılmak için kendilerine başvuru yapan, yerinde denetlenen ve dosyaları hazırlanan, Muğla'nın Köyceğiz, Bitlis'in Ahlat ve Erzincan'ın Kemaliye ilçelerinin olduğunu, adaylık dosyalarının ise teslim edildiğini söyledi. 3 ilçenin de birbirinden güzel, bu unvanı hak eden yerler olduğunu ve yüksek puanlarla birliğe kabul edileceklerine inandığını kaydeden Soyer, "Adaylarımızın kabulü ile Türkiye'deki üye kent sayısı da 18'e çıkmış olacak. Dünyanın en güzel sakin şehirleri Türkiye'den çıkacaktır. Muğla Köyceğiz, Bitlis Ahlat ve Erzincan Kemaliye, Türkiye'nin biblo gibi ilçeleridir ve mutlaka en başarılı Cittaslow uygulama örneklerini sergileyeceklerdir" dedi.

'Eşit ve Sürdürülebilir Mutluluk İçin Kentler ve Bölgeler Birliği'nin kurulması çalışmalarının ağırlıklı olarak konuşulup, tartışıldığı toplantıda 2 önemli öneride bulunduğunu belirten Soyer,

"Birincisi 22 Haziran 2019'da Orvieto'da yapılacak Genel Kurul'un temasının 'çocuk' olmasını teklif ettim ve teklifim kabul edildi. Böylece, çocukların gözünden 'Sakin Şehir' felsefesi ve ilkeleri gündeme gelecek, her ülke ağı ve tüm Sakin Şehirler kendi kentlerinde bu konuda ne yaptıklarını birbirleriyle paylaşacaklar. Seferihisar'ın 'Çocuk Belediyesi' en iyi örnek olarak seçildiği için Seferihisar'ın deneyimi bu vesileyle masaya yatırılacak ve Seferihisar, adeta Genel Kurul'un başrolünde sahne alacak. İkinci önerim de 2020 Haziran ayında yapılacak Genel Kurul'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ev sahipliği yapması yönünde oldu. Önerim alkışlarla karşılandı" diye konuştu.

Başkan Soyer, toplantıya Tayvan, Çin, Almanya, Güney Kore, Norveç, Hollanda, İtalya, Fransa, Belçika, İspanya ve KKTC'den belediye başkanları ile diğer yetkililerin katıldığını ve son derece verimli geçtiğini vurguladı.

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