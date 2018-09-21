3 ilde PKK operasyonu: 4 gözaltı



Çağatay KENARLI/İstanbul,()- 2011 yılında bir otomobilde bulunan molotof kokteyli ve patlayıcı madde üzerinde parmak izi çıkan 4 şüpheli dün gece 3 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik yaptığı operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. TEM ekipleri, Kağıthane ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 29 Temmuz 2011'de durdurduğu bir otomobilden çıkan çok sayıda molotof kokteyli ve patlayıcı madde üzerinde parmak izi bulunduğu tespit edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri şüphelilerin İstanbul Fatih ve Kağıthane ilçeleri ile Malatya ve Şanlıurfa'da yaşadığını belirleyerek operasyon kararı aldı.

Gece saatlerinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ile şüphelilere ait çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri devam ediyor.