28 Şubat davasında sanıkların tutuklanmamasına itiraz

Özden ATİK / İstanbul, - ADALETİ Savunanlar Derneği (ASDER) üyesi bir grup, Ankara'daki 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası verilen 21 general ve üst rütbeli sanığın tutuklanması talebiyle istinaf mahkemesine başvurdu.

ASDER üyesi bir grup avukat, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere dilekçe sundu. Grup üyeleri, ayrı ayrı hazırlanan itiraz dilekçelerini ilgili nöbetçi ağır ceza mahkemesine verdi. Adliyenin artriumunda fotoğraf çektiren grup, basın mensuplarına dilekçe örneğinden verdi. Dilekçelerde, "Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 13 Nisan'da verdiği beraat ve düşme kararlarının usul, kanun ve hakkaniyete aykırı olması sebebiyle bozulmasına, yeniden yapılacak yargılama sonunda sanıkların darbeye teşebbüs suçundan cezalandırılmaları ve tutuklanmalarına karar verilmesini arz ederiz" ifadeleri kullanıldı.

(FOTOĞRAFLI)

