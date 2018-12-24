27 yıl önce teşekkür mektubu yazdığı firmada üretime başladı

ZONGULDAK'a 1991 yılında öğretmen olarak atanan Ayşegül Arat Papila, yoğurduna hayran kaldığı yerel süt ürünleri firmasına 27 yıl önce teşekkür mektubu yazdı. Emekli olduktan sonra çiftlik kurarak kendi markasını oluşturan Papila, üretim için anlaştığı fabrikanın yıllar önce teşekkür mektubu yazdığı firma olduğunu tesadüfen öğrendiğini anlatarak, "Şimdi yolumuz kesişti. Hayat sürprizlerle dolu" dedi.

Biyoloji öğretmeni olarak 23 yıl görev yapan Ayşegül Arat Papila, 4 yıl önce emekli oldu. Daha sonra Çukurören köyüne, hayali olan büyükbaş hayvan çiftliğini kurdu. Burada kendi markasını oluşturan Ayşegül Arat Papila, sucuk, kaşar peyniri, kavurma gibi ürünler üretmeye başladı. Birçok kişiye istihdam ortamı da sağlayan Papila, işlerini büyütmek ve üretimini arttırmak için yerel süt ürünleri firmasıyla anlaştı. Papila, anlaştığı firmanın öğretmen olarak atandığı Zonguldak'taki ikinci ayında yoğurdunu beğendiği için teşekkür mektubu gönderdiği süt ürünleri firması olduğunu ise fabrikada tesadüfen öğrendi.

Fabrika sahibi Sami Alpan, 27 yıldır sakladığı mektubu Ayşegül Arat Papila'ya göstererek sürpriz yaptı. Ayşegül Arat Papila, mektubu unuttuğunu ve yıllar sonra karşısına kendi markasının üretimi sırasında çıkmasından mutlu olduğunu söyledi. Kendi markasını oluşturduktan sonra en iyi ürünleri üretmek için yola koyulduğunu anlatan Ayşegül Arat Papila, şöyle dedi:

"Kültürel lezzetlerimiz fabrikasyon ortamlarda çok katkı katılmadan en sağlıklı şekilde yapılmasının peşlindeyim. İlk kaşar peynirimizi tattık bugün. Bu mektup ise Sami beyle bu bölgede hayvancılık ile ilgili konuşmamız ve toplantımız oldu. Ben markalarını beğendiğimi anlattım. Evlendiğim için Ayşegül Papila olarak tanıştım. Kendisi 'O Ayşegül sizsiniz o zaman. O mektup bende hala saklı' dedi. Meğer bu işin patronu bu mektubu kenara koymuş ve yıllarca saklamış. Şimdi yolumuz kesişti. Çok enteresan. Hayat sürprizlerle dolu."

MEKTUBU YILLARDIR SAKLIYOR

Firma sahibi Sami Alpan da mektubu 34 yaşında genç bir girişimciyken aldığını söyledi. Mektubu yıllardır sakladığını anlatan Sami Alpan, "Mesleğimi en iyi şekilde yapmak ve insanların beğenisini görmek bizi çok mutlu eden ve gelişimimize etki eden etkenlerdendi. Ürünlerimizin insanlarda gösterdiği etkiyi görmek bizi çok mutlu etmişti. Bu mektup bizim başarımızdaki kilometre taşlarından biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ayşegül hanıma bu mektubun bizde olduğunu söylediğimde çok şaşırdı. Şimdi Ayşegül hanımın kurduğu çiftliğin sütünden onların ürünlerini üretiyoruz. Yıllar sonra yollarımız bu şekilde kesişmiş oldu" dedi.

Ayşegül Arat Papila'nın 27 yıl önce kaleme aldığı ve yıllarca saklanan mektupta ise şöyle yazıyor:

"Zonguldak'ınıza geleli 2 ay oldu. Geldiğimden beri yoğurdunuzu kullanıyorum. İlk kullandığımda çok beğendim. Herhalde tazesine rastgeldim dedim ama 2 aydır henüz kötü yoğurdunuza rastlamayışım beni hayrete düşürdü. Şikayetlerimizi bildirebiliyorsak niçin beğenilerimizi bildirmeyelim dedim. Bize sağlamış olduğunuz bu lezzetli yoğurtlarınızda dolayı size minnettarlığımı bildirir, teşekkürlerimi sunarım."



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×