-250 kotunda evlilik teklifi yaptı

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN’ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taş Kömürleri Genel Müdürlüğü (TTK)’ya ait maden ocağında çalışan Tanju Korkmaz (31) yaklaşık -250 kotunda kız arkadaşı Sibel Yamak'a evlilik teklifi için bir video hazırladı. Sosyal medya hesabında yayınladığı videoda "Seni yer üstünde sevdiğim kadar yer altında da seviyorum. Sevgili olmaktan bıktım. Benimle evlenir misin?" diyen Korkmaz "Evet" yanıtı aldı.

'SENİ YER ÜSTÜNDE OLDUĞU KADAR YER ALTINDA DA SEVİYORUM'

Türkiye Taş Kömürleri Genel Müdürlüğü (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğünde çalışan 31 yaşındaki Tanju Korkmaz 2 gün önce yaklaşık -250 kotunda video çekimi yaparak, evlilik teklifinde bulundu. Tanju Korkmaz videosunda, "Sevgili Sibel, şuan sana Amasra maden ocağından sesleniyorum. Unutma ki ben seni yer üstünde sevdiğim kadar yer altında da seviyorum. Sevgili olmaktan bıktım. Bu mutluluğu ve huzuru ebediyen yaşamak ve seni her daim yanımda görmek istiyorum. Sana ömrümü, yüreğimi ve kalbimi veriyorum. Sen de bana ömrünü, yüreğini kalbini verebilir misin? Benimle yaşlanmaya var mısın? Bizimkisi bir aşk hikâyesiydi. Ben bu hikâyedeki mutlu sonu görmek istiyorum. Bana evet demeni istiyorum. Benimle evlenir misin Sibel?" diyerek seslendiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

OCAK AYINDA DA TEKLİF ETTİ, MUM YÜZÜNDEN EVİ YAKTI

Videoyu paylaşan madenci Tanju Korkmaz dün akşamda, Zonguldak’ın Çaycuma ilçe meydanında keman ve yanan meşaleler eşliğinde diz çökerek Sibel Yamak'a evlilik teklifinde bulundu. Yaşadığı mutluluk ve şaşkınlık karşısında Sibel Yamak, 'Evet' yanıtını verdi.

Madenci Tanju Korkmaz geçen Ocak ayında, Amasra’da kiraladığı evin bir odasında sevgilisi için yatağın üzerine mum yakarak, aşkını ilan etmiş ve evin yanmasına nede olmuştu.



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