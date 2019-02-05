250 kiloya çıkan 7 çocuk annesi, tedavi olmak istiyor

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde obezite hastalığı nedeniyle 250 kiloya çıkan ve yatağa bağımlı olarak yaşayan Hamide Hıracı (60), son günlerde çektiği nefes darlığı nedeniyle zor günler geçiriyor. İlaçları devlet tarafından karşılanan Hıracı, "Günlerdir çocuklarımı ve torunlarımı göremiyorum. Nefes alamıyorum, suyumu içemiyorum. Yemek yiyemediğimden dolayı aç kalıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yalvarıyorum. Bana yardım etsinler, beni tedavi ettirsinler" dedi.

Kapaklı'da yaşayan 7 çocuk ve 17 torun sahibi Hamide Hıracı, 28 yıl önce hızla kilo almaya başlayınca, başvurduğu doktorlar obezite teşhisi koyarak, diyet önerisinde bulundu. Ancak, kilo almayı sürdüren Hıracı, son günlerde 250 kiloya ulaşınca evden çıkamaz hale geldi. Ağrılarının dayanılmaz hale geldiğini ve nefes darlığı da çektiğini söyleyen Hıracı, "Nefes sorunum çıktı ben bittim. Günlerdir çocuklarımı ve torunlarımı göremiyorum. Nefes alamıyorum, suyumu içemiyorum. Yemek yiyemiyorum aç kalıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yalvarıyorum. Bana yardım etsinler, beni tedavi ettirsinler" dedi.

İTFAİYE EKİBİ İLE HASTANEYE TAŞINIYOR

Günlerdir evinden çıkamayan Hamide Hıracı'nın oğlu Mustafa Hıracı (32) da annesinin artan kiloları nedeniyle evden çıkamaz hale geldiğini, son günlerde ise ağrılarının yanında nefes darlığı çektiğini söyledi. Annesini Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürmek için özel obezite ambulansının il merkezinden geldiğini söyleyen Mustafa Hıracı, "Annemi taşımak için itfaiye ekipleri de geliyor. Buradan annemi indirmek gerçekten çok zor. Hastaneye gittiğimiz zaman sıkıntıyı anlatamıyoruz. Hastamızı gelip götürmemiz sıkıntı. Sadece bize 'yapacak bir şey yok' diyorlar. Annesinin adım atamadığını söyleyen Hıracı, "Annem adım atmayı bırak, nefes bile alamıyor. Elim kolum bağlandı, ne yapacağımı bilmiyorum. Günde üç kez vermemiz gereken ilacı nefes alamadığı için bazen 5-6 kez vermek zorunda kalıyoruz. Bu hastanın hastanede yatıp tedavi görmesi, vücuttaki enfeksiyonu atması lazım. Doktor görüyor ama bir çözüm yolu bulmuyor" dedi.

Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimi Fergan Genç ise, Hamide Hıracı'nın gerekli tedavisinin evinde uygulandığını belirterek, "Devlet Hastanesi olarak doktorlarla takip ediyoruz. Gerekli işlemlerini ve ilaçlarını karşılıyoruz. Evde solunum cihazı var. Ancak daha iyi şartlarda tedavi edilmesi gerekiyor" dedi.



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