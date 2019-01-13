24 ayar altınlı pizza

BURSA'da İtalyan mutfağı ustası İrfan Yalçın, 24 ayar yaprak altında altınlı pizza yaptı. Hazırladığı ürünü müşterilerine sunan Yalçın, olumlu geri dönüşler aldığını belirterek, "Pizzanın fiyatını yalnızca 100 lira olarak belirledik. Tarihte Firavun'un yediği rivayet edilen altını herkesin denemesi için bu fiyattan sunduk" dedi.

​Kentte 21 yıldır İtalyan mutfağı ustası olan 3 yıldır da 14 şubeli restoran zinciri işleten İrfan Yalçın, bir televizyon haberinde gördüğü altın tozlu ıstakoz çorbasından esinlendi. Amerika'dan ithal ettiği sertifikalı 24 ayar yaprak altınlarla pizza yapan Yalçın, ürünü müşterilerine sundu.

Yalçın, tarihte firavunların ve Roma imparatorlarının kahvaltıda altın yediğine dikkat çekti. Uzun bir araştırma ve deneme sürecinden sonra altınlı pizzayı müşterilerinin beğenisine sunduklarını söyleyen Yalçın, şöyle konuştu:

"Altınlı pizza aslında ütopya gibi gözükse de çok basit bir olaydı. Yıllar önce bir televizyon kanalında çıkan haberde Fransa'da bir restoranın altın tozuyla istakoz çorbası yaptığını gördüm. Altının yemeklerde kullanılabildiğini gördükten sonra bunu kendime misyon edinip araştırmaya başladım. 'Altın tozu nasıl elde edilir?', 'Altın nasıl yenilir?', 'Zararı var mıdır?', 'Altını kimler tüketiyor?' gibi soruların cevaplarını aradım. Detaylı araştırınca gördüm ki çok maliyetli bir durum da yok. Fazla tüketilmediği takdirde sağlığa bir olumsuz etkisi de yok. Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi, altın yemenin de fazlası zarar, ancak ayarında tüketildiğinde vücuda katkı dahi sağlıyor. Altın, vücutta eksik olan mineralleri sağlayabiliyor. Buna istinaden araştırmalarımda elde ettiğim bir başka sonuç ise Mısır firavunlarının ve Roma krallarının günde 1 grama kadar sabah kahvaltılarında altın yemeleri oldu. Bunun amacı, vücudun ihtiyacı olan mineralleri karşılamaktı."

'HERKES ALTIN YESİN İSTEDİK'

Pizzada kullandıkları altınları Amerika'dan ithal ettiklerini söyleyen ve bu üründe bir maddi kaygı gütmediklerini belirten Yalçın, "Pizzamızı denemelerden sonra menümüze koyduk. Altın pizzayı menüye koyarken çok bir maddi kaygı gütmedik. 'İnsanlar hayatında kaç kere altınlı bir ürün yer' dedik ve herkesin altın yemesini istedik. Buna istinaden ürünün fiyatını 100 lira olarak belirledik. 100 liranın bugün böyle bir deneyim için herkesin bütçesine uygun olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ

Altınlı pizzayı deneyip sosyal medya hesaplarında paylaşan müşterilerinin güzel geri dönüşler aldıklarını söyleyen Yalçın, "İnsanlar altınlı pizzayı, evlilik yıl dönümü, doğum günü gibi özel günlerde hediye etmek ya da özel bir deneyim yaşamak için alıyorlar. Bu anıyı biriktirmek insanların hoşuna gidiyor. Ayrıca insanlar bunu sosyal medya hesaplarında paylaştıklarında güzel geri dönüşler alıyorlar" diye konuştu.



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