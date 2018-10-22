22 gündür gemide bekletilen angusların tahliyesine başlandı (2)

BAKANLIK: SALGIN VE BULAŞICI HASTALIK TESBİT EDİLMEDİ

İzmir'e 22 gün önce getirdiği 5 bin 391 angusun sağlık durumu ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir açıklama yayınladı. Açıklamada Söz konusu geminin, İskenderun Limanı'na yanaşmadan önce Sağlık Bakanlığı ili birlikte uzmanlarca 'Halk ve Hayvan sağlığı' yönünden gerekli tetkiklerin yapıldığı belirtilerek, "Salgın ve bulaşıcı hastalık taşımadıkları, klinik olarak sağlıklı oldukları tespit edilmiştir. Bakanlığımızın öncelikli görevi halk ve hayvan sağlığını korumaya yönelik tedbiri almaktır" denildi.