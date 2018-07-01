22 aylık Enes'in karaciğeri bağışlandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 22 aylık Enes Dede'nin karaciğeri ailesi tarafından bağışlandı.

Afşin ilçesinin Efsus Turan Mahallesi'nde oturan Ahmet- Sonay Dede çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü 22 aylık Enes, 21 Haziran günü, 2'nci kattaki evin balkonunda oynarken dengesini kaybedip, düştü. Afşin Devlet Hastanesi'ne götürülen minik Enes, ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Enes'in cuma günü beyin ölümü gerçekleşti. Çocuklarını kaybetmenin acısını yaşayan Dede çifti, Enes'in organlarını, başka hayatları kurtarması için bağışlama kararı aldı. Minik Enes'in ameliyatla alınan karaciğeri, organ nakli bekleyen bir çocuğa nakledilmek üzere Malatya'ya gönderildi. Enes Dede'nin cenazesi ise dün ailesi tarafından Afşin Ulu Cami'de kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.



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