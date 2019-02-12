2019 YKS Kılavuzu 'öğrenci dostu'

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvurular bugün itibariyle başladı. Dün açıklanan 2019 YKS Kılavuzu'nu değerlendiren eğitimci Burak Kılanç, geçen seneye oranla kılavuzda değişiklik yapılmadığını vurgulayarak, öğrenci dostu yaklaşım sergilendiğini söyledi.

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu başvuruların alınmasıyla birlikte başladı. Başvurular 6 Mart tarihine kadar devam edecek. 15-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek sınavlara son 123 gün kaldığını dile getiren İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç, bu sene adaylar için daha rahat olacağını ifade etti.

Kılanç, "Geçen sene çok zor bir seneydi çünkü sistem değişmişti. Kılavuzda geçen seneye kıyasla sistemde hiçbir değişiklik olmadığını görüyoruz. Başvuru önemli, ancak sistem değişikliğinin olmaması adaylar için daha da önem taşıyor. Sistemde, puan türlerinde, oturumlarda, soru sayılarında, testlerin puanlara etki oranlarında bir değişiklik yok" dedi.

BAŞVURULARIN GEÇERLİLİĞİ İÇİN ÖDEMELER UNUTULMAMALI

Lise son sınıf öğrencilerinin başvuru süreçlerinin, sınava tekrar girecek öğrencilere kıyasla daha kolay olduğuna dikkat çeken Burak Kılanç, adaylara başvuru süresince yapmaları gerekenler hakkında bilgi verdi.

Başvuruların geçerliliği için ödemelerin muhakkak yapılması gerektiğini belirten Kılanç, "Üniversite sınavına başvurmak için iki aşamalı bir işlem yapmak gerekiyor. Birincisi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nden hangi oturumlara katılmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Nerede sınava girmek istediklerinizle ilgili yer seçeneklerini belirliyorsunuz. Bu başvurunun geçerli olması için de sınav ücretini yatırmış olmak gerekiyor. Adaylar, ödeme işlemlerini 7 Mart'a kadar yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Adaylar; TYT, AYT, YDT sınavlarının her biri için 50 lira ödeyecekler. Başvuruda bulunup, paralarını yatırmadıkları için başvurularını tamamlayamayan adaylar ise 19 Mart günü, 75 lira ödeme yapabilirler. 2018-TYT Puanını 2019-YKS Yerleştirmede kullanmak isteyenler için 2019-YKS başvuru ücreti 20 lira.

2018 TYT PUANI BU SENE DE KULLANILABİLECEK

2018'de sınava girip, TYT puanı 200'ün üzerinde olanların puanlarının bu sene de geçerli olacağını açıklayan Kılanç, bu durumun öğrenci dostu olduğuna dikkat çekti.

Kılanç, "Bu sene üniversiteli olmak isteyen biri 15 Haziran'daki sınava girmeden de geçen seneki puanını kullanabilecek. Bu durumda, geçen sene 200 ile 500 puan arasındaki puanı alan kitle içerisindeki yüzdelik dilimi bu seneki yüzdelik dilimle eşleştirilerek puan dönüştürülmesi yapılacak. Öğrenci bu sene de TYT'ye girecek ve geçen seneden de puanı varsa, hangisi daha yüksekse o geçerli olacak. Bu yaklaşımda öğrencilerin daha iyi bir fırsat yakalaması söz konusu" diye konuştu.

Kılanç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 YKS'de soruların çıkacağı konuları ve yeterlilikleri ilan ettiğini söyledi. Kılavuzda da bu duruma gönderme olduğunu söyleyen Kılanç, adaylara MEB'in Talim Terbiye Kurulu'nun sayfasına girerek 2019 YKS'deki kazanımlarla ilgili açıklamaları incelemelerini tavsiye etti.

YERLEŞME ORANLARI 2019'DA ARTIŞ GÖSTEREBİLİR

Geçen sene 2 milyon 381 bin kişinin YKS'ye başvurduğunu ve 857 bin kişinin üniversiteli olduğunu belirten Kılanç, "Geçen sene YKS'ye başvuran her 100 kişiden 36'sı üniversiteli oldu. Bu sene de yerleşme oranları biraz daha yükselebilir ya da benzer bir tabloyla karşılaşabiliriz" dedi.

Kılanç, geçen sene ilan edilen taban başarı sırası şartlarının geçerli olduğunu vurguladı.