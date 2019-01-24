2019'da gelinler çiçek açıyor

Levent YENİGÜN- İbrahim LALELİ/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, 2019 yılı gelinlik saç ve makyaj modası 'Kadın Bir Çiçektir' teması ile tanıtıldı.

Kemer ilçe merkezinde bulunan ünlü Ayışığı Plajı'nda 2019 yılı gelinlik saç ve makyaj modası 'Kadın Bir Çiçektir' teması ile tanıtıldı. Modeller sıcak havada sahil kenarında gelinlikle poz verirken renkli görüntüler ortaya çıktı. Gelinlikler canlı çiçeklerle yapılan taç ve duvakla renklendirilirken, makyajlar ise çiçek aksesuarlarının renklerine göre daha sade tercih edildi.

İlçe merkezinde bulundan Jasmine Güzellik Merkezi işletmecisi ve birçok ulusal yarışmada ödülleri bulunan saç stilisti ve makyöz Yasemin Üst, "Gelinler bu yıl güzelliklerini doğal çiçeklerle renklendirecek" dedi.

'Kadın Bir Çiçektir' temasını ön plana çıkardıkları 2019 için saç ve makyaj tasarımları hazırladıklarını söyleyen Üst, "Bunun üzerine çalışmalar yaptık. Bu yıl gelinlikçilerimiz ve makyözlerimizle birlikte kombin bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın daha iyi sonuç vereceğini düşündük. Geçen senelerde daha avangart saçlar, yüksek taçlar, ağır makyajlar vardı. Bu yıl bunların aksine daha hafif makyajlar, volümlü saçlar ama çiçek detayları kullandık. Genellikle canlı çiçekleri tercih ediyoruz. Bunun yanında kendi aksesuarlarımızı, çiçek tasarımlarımızı da gelinlerimize uyguluyoruz" diye konuştu.

2019'da gelinlerin makyajlarının daha sade olacağını söyleyen makyöz Meliha Özer ise, geçen yıl ve ondan önceki yıllarda göz kapaklarında daha çok renkli farlar kullanılırken, bu yıl bunu biraz daha sadeleştirdiklerini söyledi. Özer, "Gelinlerimizin aksesuarlarına göre gözaltları daha renkli ama göz kapakları daha nut. En önemlisi yüzümüze göre makyaj yapmak. Makyajın en önemli unsurlarından biri kesinlikle kontör. Highlighter (Yüzün T bölgesini aydınlatmak ve yanaklarda parlak bir görüntü elde etmek), makyajın olmazsa olmazlarından biri. Dudakları her zaman aksesuara göre patlatıyoruz. Gelinlerimiz böylece daha canlı ve daha göz önünde oluyor" dedi.

Ekinliğe katılan modellerden Ayça Torun da, "2019'a gelinlerimiz çiçek gibi girecek" dedi.



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