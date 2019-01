2018'in genç girişimcisi Cihan Buğdaycı oldu

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Psikoloji 4. sınıf öğrencisi Cihan Buğdaycı, eğitim sistemine yönelik yaptığı çalışmalarla Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından “Yılın Genç Girişimcisi” ödülüne layık görüldü.

2015 yılında 'Kitaplaşan İnsanlar Projesi' ile Türkiye'de kitap okuma seferberliğini başlatan üniversite öğrencisi Cihan Buğdaycı çalışmalarına devam ederek, farklı projelere imza attı. Buğdaycı'nın çalışmaları 3 yıl içerisinde Türkiye’de 32 il, dünya genelinde ise Afganistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Rusya ve Almanya olmak üzere 5 farklı ülkede faaliyet gösteren bir projeye dönüştü. Ekibiyle birlikte çeşitli dönemlerde köylerde kütüphaneler kuran ve buralarda öğrenim gören öğrencilerin okul ihtiyaçlarını gidererek sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Buğdaycı, 2018 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından “Yılın Genç Girişimcisi” ödülünün sahibi oldu.

"GENÇ NÜFUS TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMAKTAN ÇEKİNİYOR"

Türkiye'de yaşayan genç nüfusun topluluk önünde konuşmaktan çekindiğini ifade eden Buğdaycı, 2016 yılında “Big Passions" isimli konsepti oluşturduğunu dile getirdi. Buğdaycı, "Bu kitlelere topluluk önünde kendilerine güvenerek konuşma gerçekleştirmeleri için “Big Passions” isimli konsepti kurdum. Temel amaç; gençlerin ilham verici fikirlerini sıra dışı konuşmalarla birleştirmek suretiyle topluluk önünde kendilerine güvenerek anlatmalarını sağlamak ve böylelikle konuşmak için gereksinim duyacakları sahneleri, sahip oldukları kabiliyetler doğrultusunda tasarlayabilmekti" dedi.

Cihan Buğdaycı, hayata dair düşüncelerini romanlaştırdı ve fikirlerini, romandaki kahramanlar üzerinden daha büyük kitlelere ulaştırmak amacıyla yazdığı ilk kitabı olan “Varlığımın Kabul Edildiği Gün” isimli eserini 2017 yılında yayınladı.

"21'İNCİ YÜZYIL BECERİLERİNİ LİSELİ ÖĞRENCİLERE KAZANDIRMALIYIZ"

21'inci yüzyıl becerilerini liseli öğrencilere kazandırmak gerektiğinin altını çizen Buğdaycı, 'Hayali Olan Lisesi' girişimini de uygulamaya geçirdiğini ifade etti. Projenin hedef kitlesini yalnızca lise öğrencilerinden seçtiğini dile getiren Buğdaycı, "Dünyanın geleceğinde söz sahibi olacak gençlerin Türkiye'den yetişmesi amacıyla bu girişimde bulundum. Proje kapsamında sunulan eğitimleri ise inovasyon ve girişimcilik temelli programlardan oluşturdum. Eş zamanlı olarak yurdun dört bir yanında üniversiteli ve liseli öğrencilerin 21'inci yüzyıl dünyasını anlamaları için girişimcilik eğitimleri veriyorum. Liseli öğrencileri çağın getirdiği becerileri kazandırmalıyız" dedi.

Lise öğrencilerinin yanı sıra çocuk gelişimi üzerine de araştırmalar yaptığını söyleyen Buğdaycı, 0-6 yaş çocuk eğitiminin yeteri kadar önemsenmediğini ve her eve ulaşmadığını fark ettiğini ifade ederek, "Bu problemi de “Kampüs 0-6” adını verdiğim projeyle çözüme kavuşturmayı amaçladım. Bu proje ile “Hamdi Ulukaya Girişimi” isimli programa başvurdum ve 7 bin 489 kişi arasından seçilerek New York’ta girişimcilik eğitimi aldım. Türkiye’ye döndüğümde ise “Kampüs 0-6” projesini başlattım. Böylece 0-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik gerekli eğitimleri her eve ulaştırmayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.