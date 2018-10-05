2017 yılı havacılık sektörünün en emniyetli yılı oldu

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()-SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Uluslar arası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) iş birliğinde düzenlenen ‘ICAO Kabin Emniyet Çalıştayı’nda bir konuşma yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2017 yılının kaza kırım oranı açısından havacılık sektörünün en emniyetli yılı olduğunu söyledi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Uluslar arası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) iş birliğinde düzenlenen ‘ICAO Kabin Emniyet Çalıştayı’nda havacılıkta kaza ve olayların kabin emniyeti yönünden incelenmesi ve raporlanması konuları ele alındı. Türk Hava Yolları ev sahipliğinde gerçekleştirilen Çalıştay, 35’i yabancı olmak üzere toplam 80 uzman katılımcı ile gerçekleşti.

BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Çalıştay’da bir konuşma yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2017 yılının kaza kırım oranı açısından havacılık sektörü tarihindeki en emniyetli yılı olduğunu ifade etti. Ekşi konuşmasında, "Bu başarının elde edilmesinde, kabin ekiplerinin sergilediği proaktif yaklaşımların yanı sıra ICAO ve ilgili sivil havacılık otoriteleri bünyesinde kabin emniyet uzmanlarının yaptığı çalışmaların büyük katkısı olmuştur. Bu Çalıştay’ın, kaza ve olayların etkin şekilde incelenmesi ile kabin operasyonu ve mevzuatları noktasında proaktif bir yaklaşım geliştirilmesi ve kabin operasyonlarının daha emniyetli seviyeye getirilmesi hususunda azami katkı sağlayacağına inanıyorum. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz(SHGM) ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü(ICAO)’ne işbirlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

BU ÇALIŞTAY ÇOK KIYMETLİ

Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Haydar Yalçın ise, "Başta böylesi önemli bir çalıştaya ev sahipliği yapan bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları’na teşekkür etmek istiyorum. SHGM’nin ICAO ile işbirliği içerisinde yaptığı çalışmalar ülkemiz sivil havacılığına ciddi kazanımlar sağlamaktadır. Kabin operasyonlarına ilişkin mevzuatların uluslararası mevzuatlar ile eşgüdüm içerisinde sektör tarafından uygulanmasını sağlamak ve kabin operasyonlarının daha emniyetli seviyeye getirmek amacı ile tüm sektör temsilcilerinden oluşan Kabin Emniyet Grubu’nun yaptığı çalışmalar, ülkemiz ve dünya sivil havacılığı için çok kıymetli. Bu nedenle bu Çalıştay’ın sivil havacılığın hızla geliştiği ülkemizde gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

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