2 bin 328 tarihi eseri satmaya çalışırken yakalandılar

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde jandarma, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği bir operasyonda 3 şüpheliyi, 2 bin 328 adet tarihi eseri satmaya çalışırken, suçüstü yakaladı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda Bismil ilçesinde, 3 şüphelinin tarihi eser satmak için alıcı aradığını belirledi. Hemen harekete geçen jandarma şüphelileri tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan karar doğrultusunda 11 Ocak günü de operasyonu başlattı. 3 şüpheli, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada yakalandı. Operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Şahısların üzerlerinde ve ikamet ettikleri adreslerde yapılan aramalarda, 2 bin 263 sikke, 21 bronz ve gümüş yüzük, 20 obje, 7 bileklik, 5 bronz heykel, 4 hac, 1 bakır kap, 1 bakır kapak, 5 ok ucu, 1 ceylan simgeli mühür olmak üzere toplam 2 bin 328 tarihi eser ele geçirilmiştir. Tarihi eserler muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 3 şüpheli de gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×