19 atın telef olduğu çiftlikteki diğer atlar köylülere dağıtıldı 

KONYA'da aç bırakıldıkları için 19 atın telef olduğu belirtilen çiftlikteki diğer 139 at, Orman ve Su İşleri 8'inci Bölge Müdürlüğü tarafından çevre köylerde atların bakımını üstlenmek isteyen çiftçilere dağıtıldı. Kazakistan'da olan çiftliğin sahibi C.U.'ya, at ölümleri nedeniyle 23 bin 526 lira para cezası uygulanırken, çiftliğin de yıkıldığı görüldü. Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, telef olan hayvanların yapılan incelemelerinde açlıktan öldüğünün kesinleştiğini belirtti.Türkiye’nin endemik türlerinden olan ve nesli hızla tükenen Anadolu Yaban Koyunu, koruma altına alınarak, mera ve yayla bakımından zengin olan Karaman'da bulunan Karadağ bölgesine yerleştirilmişti. Ancak buradaki sayıları binin üzerinde olan yılkı atlarının, yaban koyunlarının su ve otladıkları alanları tahrip ettiği saptandı. Bunun üzerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 'Yılkı Atları Kontrolü ve Rehabilitasyon Projesi' kapsamında atlarının bakım ile tedavilerinin yapılması, kayıt altına alınması ve sayılarının alanın taşıma kapasitesi seviyesine getirilmesi için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında geçen yıl ihaleyle firmalara verildi. Firmaların aldığı atların 158'i, C.U.'nun ortaklığında Konya'nın merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi yakınlarında kurulan çiftliğe getirildi.19 AT TELEF OLDUKonya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği, çiftlikteki atların aç bırakıldığı ve bazılarının da açlıktan öldüğünü tespit edince Orman ve Su İşleri 8'inci Bölge Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Bölge Müdürlüğü, çiftlikte yaptığı incelemede 19 atın telef olduğunu saptadı ve çiftlik sahibi C.U.'nun Kazakistan'da olması nedeniyle de aç bırakıldıklarını belirledi. Ardından atlara yem bıraktı. C.U.'ya da atların telef olması ve aç bırakılması nedeniyle 23 bin 526 lira para cezası uygulandı. Çiftlikte kalan diğer 139 at, Orman ve Su İşleri 8'inci Bölge Müdürlüğü tarafından evre köylerde atların bakımını üstlenmek isteyen çiftçilere dağıtıldı.HAYVANLARIN AÇLIKTAN ÖLDÜĞÜ SAPTANDIKonya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, 19 atın açlıktan öldüğünün tespit edildiğini belirterek, şunları söyledi:''Karaman'da yılkı atlarının sahiplenmesi için ilk ihale Çumra ilçesi Karkın Mahallesi'nde iki çiftliğe veriliyor. Fakat bu çiftlik sahipleri bu atlara bakamayacaklarını söyleyince atların bir kısmı İsmil Mahallesi’ndeki çiftliğe veriliyor. Bunlar da bu atlara bakmıyorlar ve bunların bir bölümü açlıktan telef oldu. Bu havyanlar, artık çevre köylerdeki çiftliklere dağıtıldı.''Dağıtılan atların da ölümlerinin devam ettiğini ifade eden Sürmeli, ''Çiftlikteki 158 attan, 19'u telef olmuş. Çiftlik şimdi boşaltıldı. Ancak dağıtılan atlar, o kadar güçsüz kalmışlar ki, yürüyecek halleri bile yok. Şimdi dağıtıldıkları yerlerde at ölümlerinin devam ettiğini öğrendik. Yetkililerin, mutlaka dağıtılan atların da takibini yapması gerekir. Çiftlikte telef olan atların ise açlıktan öldükleri kesinleşti. Çünkü atlarda herhangi bir hastalık görülmedi. Hatta o dönem çiftlikteki gebe atlarda, açlıktan kanama başlamış ve yavrularını dışarı atmışlar ''dedi.HAYVANLARIN DURUMU VAHİMDİ6 tane at aldığını bu atların bir tanesinin bir gün sonra öldüğünü belirten Ahmet Dikici, "Ben at sahiplenmeye gittiğimde hayvanların durumu vahimdi. Bakıma muhtaçlardı. Atların durumuna içimiz elvermedi. Oradan 6 tane at aldım. Bir tanesi zaten hastaydı. Buraya geldikten bir gün sonra öldü. Şimdi önlerinde suları var, yeşil yoncaları var. Yiyip içip burada geziyorlar" dedi.5 ATTAN 2'Sİ ÖLDÜAldığı 5 attan 2'sinin açlıktan öldüğünü belirten Adem Düzenli ise, "5 at aldım, 2'si öldü. Bana geldiğinde çok kötü durumdaydılar. Yerlerinden kalkamıyordu. Biz kendimiz kaldırıyorduk. Zamanında aç bırakıldıkları için güçsüz düşüp telef oldu. Hayvanlar çiftlikte perişan olmuş. Bitin içinde kalmışlar. Onları ilaçladım. Çiftliğe gittiğimizde telef olan hayvanların gömüldüğünü gördük'' dedi.

