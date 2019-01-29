17 yıllık evli çiftin çocuk hasreti 'Muhammed' ile bitti

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde 2002 yılında evlenen çiftçi Faysal (38) ile Hediye Toksoy (35) çifti, 17 yıl sonra çocuk sahibi olma sevinci yaşadı. 3 kilo ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğe, 'Muhammed' ismi verildi.

Kurtalan ilçesine bağlı Bölüktepe köyünde 2002 yılında dünya evine giren Faysal ve Hediye Toksoy çifti, çocuk sahibi olmak için yurt genelinde çok sayıda doktora başvurdu. Doktorlar, sara hastası Hediye Toksoy'a çocuk sahibi olamayacağını söyledi. Yıllarca umudunu kaybetmeyen Hediye Toksoy, gittiği hastanede hamile olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Hediye Toksoy, 1 hafta önce 3 kilo ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi. Sağlıklı doğan ve 'Muhammed' ismi verilen bebek, Toksoy çiftine 17 yıl sonra çocuk mutluluğu yaşattı.

'UMUDUMU YİTİRMEDİM'

Eşiyle birlikte 17 yılda başvurdukları birçok doktorun, çocuk sahibi olamayacaklarını söylemelerine rağmen umudunu kaybetmediğini anlatan Hediye Toksoy, "17 yıldır çocuk sahibi olmak istiyorduk ancak bir türlü olmadı. Ben sara hastasıyım. Bu sebepten ötürü sürekli hastaneye gittiğimde, çocuk sahibi olmak için doktorlara başvuruyorduk. Görüştüğümüz doktorlar, bana ve eşime çocuğumuzun olmayacağını söylediler. Buna rağmen ben umudumu yitirmedim. Tedavi için eşimle birlikte Siirt Devlet Hastanesi'ne gittiğimizde, yapılan tedaviyle hamile olduğumu öğrendim. Dünyalar benim oldu. Doktorlar umut vermedi, umudu yüce Allah verdi. Çocuğumun sağlık durumu şuan çok iyi" dedi.

'DÜNYALAR BİZİM OLDU'

Çocuk sahibi olmak için eşiyle birlikte İstanbul, Diyarbakır ve Adana gibi birçok kente gittiğini anlatan Faysal Toksoy ise eşinin hamile olduğunu öğrenince mutlu olduğu ifade ederek, "Çocuğumuzun olması için birçok ildeki hastanelere gittik ve doktorlarla görüştük. Doktorlar, bize çocuğumuzun olmayacağını söylediler. Çocuğumuzun olamayışından dolayı eşimle birlikte zor günler geçirdik. Kardeşlerimin çocuklarına bakıp duruyordum, onların çocuklarıyla hasret gideriyordum. Eşimin sara hastalığı nedeniyle Siirt Devlet Hastanesi'ne gittik ve orada eşimin hamile olduğunu öğrenince dünyalar bizim oldu" diye konuştu.

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