17 yaşındaki genç babasının yerine oy kullandı, tutunak tutuldu

ÇANAKKALE’de, Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Seçimi kapsamında, Fikret K.'nin (17), babası Bahri K.'nin yerine oy kullandığı tespit edildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, resmi oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından söz konusu sandıktan çıkarılan bir oy zarfı iptal edildi.

Çanakkale’de İsmetpaşa Mahallesi'nde Şemsettin Fatma Çamoğlu Ortaokulu'na gelen Fikret K., babasının kimliğini ve seçmen kağıdını göstererek oy pusulalarını, zarf ve mührünü teslim aldı. Ardından kapalı alanda oyunu kullanan Fikret K., 1257 nolu sandığa zarfı attı. Ardından, gencin sandık görevlilerince yapılan kontrolde gösterdiği kimlikteki yaşının tutmadığı belirlendi. Sandık görevlileri bunun üzerine tutanak tuttu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, resmi oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından söz konusu sandıktan çıkarılan bir oy zarfı iptal edildi.



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