16 Nisan Bim Aktüel Ürün Kataloğu Yayınlandı! Yemek Takımı Çeyizlik Eşyalar Hepsi Burada

Her hafta olduğu gibi bu hafta da binlerce kaçırılmayacak indirimli ürün BİM marketlerine geldi. Yatak odasını yenilemek ya da çeyizini baştan aşağı düzmek isteyenler için bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar BİM marketler de olacak. Bahçe ürünlerinden teknolojik ürünlere kadar binlerce seçenek vatandaşları bekliyor!

ÇEYİZİNİ DÜZMEK İSTEYENLER İÇİN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT

Bu haftanın en göze çarpan eşyaları ise şüphesiz çeyiz eşyaları! BİM marketlere bu hafta 56 parçadan oluşan 12kişilik Güral porselen yemek takımı geliyor. Aynı zamanda 199 liraya kırmızı Döküm tencere ve 99 liraya da Lava ızgara tava satışta olacak.

Hisar 6 parçadan oluşan Çelik seti tencere ise 269 lira. Hisar marka, çaydanlık 139 lira, 30 parça çatal- bıçak takımı 279 lira, çelik servis ürünleri ise 17 liradan satışta. Çeyizini tamamlamak isteyenler için bu hafta aynı zamanda Rakle bardak takımları da geliyor. Rakle altın yaldızlı su bardağı, kahve bardağı yanı, çay seti ve meşrubat bardakları 16 Nisan itibariyle BİM marketlerde satışta olacak!

ÇEYİZ PAKETİ GELİYOR!

BİM marketlere aynı zamanda 4 ürün 1 arada çeyiz paketi fırsatı da geliyor. Fakir Türk kahve makinesi, tost makinesi, blender seti ve çay makinesi 999 lira olacak. Kumtel marka set üstü ocak ise 419 lira. Ovarlok makinesi ise bu hafta gerçekten hanımlarına ayağına geliyor! Sadece 999 liraya 16 Nisan’da BİM marketlerde satışta.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERDE KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR

BİM markette bu hafta teknolojik ürünlerde de kaçırılmayacak fırsatlar var! DIJITSU marka dev televizyon 12 taksitle birlikte 3 bin 399 liraya satışta olacak. Profesyonel saç kurutma ve fön makinesi ise 109 lira. Aynı zamanda bu hafta gelecek diğer teknolojik ürünlerde şöyle;

109 liraya tartı makinesi, 69 liraya çelik termos, 269 liraya Philips marka ütü, 599 liraya fakir marka elektrikli süpürge, Schwahtz marka 4 dilimli waffle makinesi 229 lira, Schwahtz marka tıraş makinesi 139 lira son olarak da fakir saç düzleştirici 179 liraya marketlerde olacak.

YATAK ODASINI YENİLEMEK İSTEYENLER BURAYA!

Yatak odasını yenilemek isteyenler için fırsat 16 Nisan BİM Aktüel ürünlerinde olacak! Soley marka 8 parça %100 pamuk çeyiz seti 6 taksitle 799 liradan satışta. Çeyiz setinin içeriğinde ise 1 çift kişilik yata örtüsü, 2 yastık kılıfı, 1 adet çift kişilik dantelli nevresim, 2 adet dantelli yastık kılıfı, 1 adet çift kişilik çarşaf bir de çift kişilik battaniye bulunuyor. Aynı zamanda bu Cuma bambu yorgan çift kişilik takım da geliyor. Çift kişilik bambu yorganlar 189 lira ve bambu yastıklar da 59 liradan satışta olacak.

Çift kişilik güpürlü nevresim takımları ise 179 lira, çift kişilik pike setleri 119 lira, çift kişilik kadife yatak örtüsü ise 149 liradan satışta.

BAHÇE ÜRÜNLERİNDE DEV FIRSAT

Bu hafta ev ve bahçe işlerimizde onsuz olmaz dediğimiz ne varsa indirimlerini de yanına alarak BİM’e geldi. Benzinli ağaç kesme motoru 499.00, sunta kesme makinesi 379.00, darbeli matkap 179.00, zımpara makinesi 279.00, kablosuz ipli kenar otu kesme makinesi 299.00, çok amaçlı akrobatik merdiven 399.00 ve esnek su başlığı 19.00 liraya satışta.

ÇOCUKLARA OYUNCAK FIRSATLARI

"Evdekal"arak hem kendi hem de bizim sağlığımızı koruyan çocuklarımıza evde eğlenceli vakit geçirebileceği oyuncakları bu hafta indirimle geldi. Kızlarımızın elinden düşürmeyeceği Barbie deniz kızı 39.90 lira. Oyuncakların rahatlıkla saklanıp taşınabileceği kapaklı kumaş oyuncak kutusu 27.50 lira. Sonsuz heyecanı ile hot whells atlayış pisti 39.90 TL.

Zekâ gelişimi için eğitici yapbozlar (karma) 9.95, okul araç gereçlerini mutluluğa çevirebilecekleri eğlenceli keçe kırtasiye seti 9.95, farklı çeşitleriyle lisanslı yer puzzle 17.90, gökyüzünün keyfini çıkaracakları oyuncak uçak ise 24.90 lirayas satışta olacak. Okuma ve anlama becerilerini aynı zamanda hayal güçlerini geliştirebilecekleri sevimli dostlar boyama ve hikâye kitapları tanesi 4.95 liradan bilim kitapları ise 3.95 lira fiyatı ile siz ebeveynleri bekliyor.