150 yıllık çınarlar, cadde ve sokakları birleştiriyor

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - SAMSUN’da 'anıt ağaç' olarak tescenerek koruma altına alınan 2 çınar ağacı, eşi benzeri olmayan bir şekilde birçok cadde ve sokağı birleştiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun kararı ile tescillenerek koruma altına alınan Saathane Meydanı bölgesindeki çınar ağaçları, 21 cadde ve sokağı birbirine bağlıyor. 1985’de koruma altına alınan asırlık çınar ağaçlardan biri; Buğday Pazarı Caddesi, Kasaplar Caddesi, Kazımpaşa Caddesi, Şeyh Hamza Sokak, Pazar Cami Sokak, Cami Kebir Sokak, Abdullah Rezzak Sokak, Çarıkçılar Sokak, Patlıcan Pazarı Sokak, Balık Pazarı Sokak ve Telgrafhane Sokak’ı birleştiriyor. 1992 tarihinde koruma altına alınan diğer ağaç ise; Bağdat Caddesi, Kasaplar Caddesi, Necip Bey Caddesi, Hacı Hatun Sokak, Gazioğlu Sokak, Ferah Sokak, Meserred Sokak, Pazar Camii Sokak, Hastane Sokak, Ak Sokağı birbirine bağlıyor.

150 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi çınarların çapı; yaklaşık 2 metreyi, boyları da 20 metreye kadar uzanıyor.

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