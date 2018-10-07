15 yıldır sokak hayvanlarına bakıyor

KONYA'nın Doğanhisar ilçesinde 2 çocuk annesi Rukiye Bağcı (59), gönüllü olarak 15 yıldır sokak hayvanlarını besliyor. Bir hayvansever tarafından kendisine hediye edilen elektrikli bisikletle sokak sokak dolaşıp, kimi zaman çöpten, kimi zaman da esnaftan topladığı yiyecekleri hayvanlara ulaştırıyor.Doğanhisar ilçesine 5 yıl önce yerleşen Rukiye Bağcı, her gün sokak sokak kilometrelerce yol yapıp, konteynerleri karıştırıp, vatandaşların çöpe attığı yiyecekleri topluyor. Başta kasaplar olmak üzere bölge esnafından da yardım isteyen Bağcı, bulduğu yiyecekleri farklı noktaları dağıtarak hayvanları besliyor. Sokak hayvanlarını besleyeme 15 yıl önce Konya kent merkezinde otururken başladığını belirten Bağcı, şunları söyledi:''10 yıl boyunca Konya'da gönüllü olarak hayvanlara baktım. Allah rızası için onlara sırtımda su taşıdım. Bulunduğum yerlerde kamyonlar hafriyat dökerlerdi. Yavru köpekler, soğuktan korunmak için toprağı kazarlardı. Bazen kamyonlar da bilmeden üzerlerine hafriyat dökerlerdi. Ben de o bölgeye 'dikkat burada yavrular köpekler var' yazılı uyarıcı tabelalar taktırdım."'ÇÖPLÜKTE BİLE YEMEK BULAMIYORUM'Hayvanların çok aç olduğunu, çöplükte bile onlara yemek bulmakta zorlandığını belirten Bağcı, "Çöplükte bile hiçbir şey yok. Köpekler, bize saldırdı diyorlar. Bu köpekler saldırmaz. Bunlar gariban. Bu yavruları, kutulara koyup buralara atıyorlar. Ben elimden geldiğince bakıyorum. Bazıları uyuz olmuş. İlaç alıp, onlara verdim. Yavru köpekleri buralarda tilki yiyor'' dedi.Ekonomik durumu iyi olmadığı için onlara yiyecek almakta zorlandığını ifade eden Bağcı, ''Benim imkanım yok. Eşimin az bir aylığı var. Onunla bir şeyler yapıyorum. Bazen fırından veresiye ekmek alıyorum. Bunlar süs eşyası değil. Bunların da insanlar gibi hakkı, hukuku var. Bunun günahı var, vebali var“ diye konuştu.'MİLLETİN, DEVLETİN YAPMASI GEREKENİ BEN YAPIYORUM'Hiçbir beklentisinin olmadan sokak hayvanlarına baktığını belirten Bağcı, yiyecek ve su koyduğu yerlerin yakınında yaşayan vatandaşların da, hayvanları o bölgeye alıştırmaması için tepki gösterdiğini kaydetti. Bağcı, ''Suyu, yemeği; oraya koyma, buraya koyma diyorlar. Buralara alışmasın, diyorlar. Ben nereye koyayım. Nereye alışsın bunlar. Caddeler de sokaklar da bunların. Bunlar zararlı yaratık olsa cenabı Allah yaratmazdı. Dilsiz, ağızsız hayvanlar bunlar. Ben onlara Allah rızası için bakıyorum. Benim bunlardan bir çıkarım yok. Milletin, devletin yapması gerekeni ben yapıyorum" şeklinde konuştu.YEMEKLERİ GECE KOYUYORUMİnsanların tepkisinden çekindiği için yemek ve suları genellikle geceleri koyduğunu belirten Rukiye Bağcı, "Bu hayvanların kısırlaştırılması lazım. Gideceğim çok yer var. Ben yemek ve suları genellikle gece koyuyorum. Eşim de soruyor bu saatte nerelere gidiyorsun diye. Ama ne yapayım. Yoksa bana kızıyorlar. Yemeği suyu bırakıp kaçıyorum" şeklinde konuştu.Bağcı, sokak hayvanlarını beslediği için özel bir üniversite tarafından da ödül aldığını belirtti.FOTOĞRAFLI