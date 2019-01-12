15 ildeki denetimde 933 taksi sürücüsüne 237 bin lira ceza

İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün 15 ilde eş zamanlı yapılan denetimlerde kısa mesafeye gitmeyen, bozuk para üstüne sorun çıkaran, taksimetre açmayan, olumsuz hava koșullarında yolcu almayan, alkollü araç kullanan 933 taksi sürücüsüne 237 bin 327 TL para cezası uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, taksicilere yönelik 11 Ocak tarihinde, 07.00 ile 20.00 saatleri arasında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Muğla, Samsun, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Konya, Aydın, Eskişehir'de denetim yapıldığı belirtildi. 'Taksi Uygulaması 2019/1' adıyla 846 noktada gerçekleştirilen taksicilere yönelik yeni yılın ilk kontrolünde 694 ekip ve 2 bin 137 personel görev aldı. Açıklamaya göre denetimlerde; Bazı ticari taksi şoförlerinin; kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergâhını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmaktan imtina ettiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğu, aracı mevsim koşullarına göre bakımlı/temiz kullanmadığı saptandı.

6 BİN 76 ARAÇ DENETLENDİ

6 bin 76 aracın kontrol edildiği denitimlerde 8 şoföre kısa mesafede yolcu almamaktan 2 bin 560 TL, 1 şoföre güzergah uzatarak fazla para talep etmekten 3 bin 20 TL, 6 şoföre taksimetre açmamak ve kısa mesafeye farklı fiyat talepten bin 920 TL, 4 şoföre araç içerisinde sigara içmekten 612 TL, 22 şoföre taksimetre bulundurmamaktan 10 bin 736 TL, 59 şoföre taksimetre kullanmamaktan 28 bin 792 TL, 19 şoföre araçtan çöp atmaktan 2 bin 052 TL, 71 şoföre seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 16 bin 685 TL, 35 şoföre kırmızı ışık ihlalinden 8 bin 225 TL, 469 şoföre emniyet kemeri takmamaktan 50 bin 652 TL, 6 şoföre tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 6 bin 012 TL, 1 şoföre alkollü araç kullanmaktan 1 bin 002 TL, 125 şoföre diğer konulardan 86 bin 277 TL idari para cezası uygulandı.

Toplamda 5326 Kabahatler Kanunu kapsamında 19 araç şoförüne 5 bin 412 TL ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 914 şoföre 231 bin 915 TL olmak üzere 933 araç şoförüne 237 bin 327 TL para cezası kesildi.

UYGULAMA BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Kontroller sırasında 1 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada "35 şahıs hakkında adli-idari işlem yapıldı, 1 aranan araç yakalandı, 1 hırsızlık ve 1 diğer suçlardan olmak üzere toplam 2 aranan şahıs yakalandı, 94 adet araç trafikten men edildi, 202 gram eroin, 3 adet kesici,delici alet, 16 adet sopa ele geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 15 ilde aynı anda büyük bir uyum ve koordine içerisinde hassasiyetle gerçekleştirilen 'Taksi Uygulaması 2019/1' başarıyla tamamlandı" denildi.

FOTOĞRAFLI



YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×