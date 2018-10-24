15 ilde Bylock operasyonu: 20 gözaltı

Çağatay KENARLI-Özden ATİK/İSTANBUL, () - İSTANBUL merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli Amasya, Bilecik, Bitlis, Erzurum, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Isparta, İzmir, Manisa, Mersin, Uşak ve Tekirdağ'da şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 13'ü İstanbul'da, 2'si Manisa'da, Amasya, Bitlis, Kayseri, Eskişehir ve Kocaeli'de 1'er kişi olmak üzere toplam 20 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin hakkında gözaltı kararı bulunan ve henüz yakalanamayan 36 şüphelinin yakalanması için çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin buradaki işlemleri devam ediyor.