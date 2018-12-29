15 dakikada 9 tahinli pide yedi, 10 çeyrek altın kazandı

BURSA'da bulunan Tarihi Taş Fırın, 40’ncı kuruluş yılı dolayısıyla 'tahinli pide' yeme yarışması düzenledi. Çekilişle belirlenen 40 kişinin katıldığı yarışmayı 15 dakikada 9 tahinli pide yiyen Tahir Oruç kazandı. Oruç'a 10 çeyrek altın hediye edildi.Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'ndeki Tarihi Taş Fırın tarafından düzenlenen yarışmada 40 kişi, birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Çevredeki vatandaşların da izlemek için yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, katılımcıların en fazla tahinli pide yeme çabası renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmayı, 15 dakikada 9 pide yiyen Tahir Oruç kazanırken, 8 pide yiyen Hüseyin Topuz ikinci ve 6 pide yiyen Eyüp Dursun ise yarışmada üçüncü oldu. Kazananlardan birinciye 10, ikinciye 4, üçüncüye 2 çeyrek altın hediye edilirken, etkinliğe 'Çaycı Hüseyin' olarak da bilinen dizi ve film oyuncusu Alparslan Özmol da katıldı. 1979 yılından bu yana baba mesleği olan fırıncılığı sürdürdüğünü söyleyen fırın sahibi Gürsel Kavan, “Bursa'ya özgü tahinli pideyi bu yarışmayla yeni nesillere tattırmak ve tanıtmayı amaçlıyorum. Yarışmamız için 458 kişi başvuru yaptı, kura seçimiyle 40 kişi belirledik. 15 dakika içinde en fazla tahinli pide yiyen yarışmacı birinci olacak. Çok büyük bir talep var, bu kadarını beklemiyordum. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Tahinli pidemizi dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu yarışmayı 5 yılda bir yaparak geleneksel hale getirmek istiyoruz” dedi.‘KAHVALTI YAPMASAYDIM DAHA ÇOK YERDİM’Pide yeme yarışmasında birinci olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Tahir Oruç, "Kahvaltı yapmadan gelseydim daha fazla yerdim. Denedim ve 8,5 tane yedim, bir sonraki yarışmada 10 tane yemek istiyorum. Diğer yarışmacılarda çok güçlüydü, altınları yeni yılda harcamayı düşünüyorum" dedi. Etkinliğin ardından yarışmayı takip eden vatandaşlara tahinli pide ikram edildi.

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