14 yıldır bekleme listesindeydi, gazetecinin böbreğiyle yaşam buldu

Selma KUNAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da 15 yaşından bu yana kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele eden, yıllardır diyalize giren, 14 yıldır da organ nakil bekleme listesinde bulunan Ayşe Akdemir (44), geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Ümit Zehir'in böbreğiyle yaşama tutundu.

İstanbul'da oturan ve 15 yaşından bu yana kronik böbrek yetmezliği hastası olan Ayşe Akdemir, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin nakil konusundaki başarısını duyunca geçen yıl kente taşındı. Akdemir, 22 Eylül'de, geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Ümit Zehir'in böbreğiyle hayat buldu. Ameliyatını gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Tuğrul Çakır ve tüm ekibe teşekkür eden Ayşe Akdemir, "Ben 22 Eylül gecesi yeniden doğdum" dedi. Yaklaşık 30 yıldır kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiğini aktaran Akdemir, 15 yaşındayken, yüksek tansiyonla başlayan hastalığının o dönemde teşhis edilemediğini söyledi. 21 yaşındayken, rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede kronik böbrek yetmezliği teşhisi koyulduğunu belirten Akdemir, "Teşhis koyulduktan sonra 10 yıl diyetle idare ettim ama sonrasında artık böbrekler bitti ardından diyalize başladım" diye konuştu.

'ANTALYA'YA YERLEŞTİM'

14 yıldır organ nakil bekleme listesinde olduğunu dile getiren Ayşe Akdemir, "Nakil olacağım söylendiğinde büyük heyecan yaşadım. 14 yıldır ilk kez nakil için çağrıldım. Böbreği bağışlanan kişi gazeteciymiş. Allah'tan ailesine sabır diliyorum. Rahmet olsun, nurlar içinde yatsın, makamı cennet olsun" dedi. Ameliyattan sonra istediği kadar su içebilmenin, idrar yapabilmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Akdemir, organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Organ bağışı, bir insanın hayatını kurtarıyor" diye konuştu.

Nefroloji Uzmanı Dr. Üstün Yılmaz ise Ayşe Akdemir'in takiplerinin daha önce İstanbul'da yapıldığını anlatarak, "Ayşe hanım önce periton diyaliz sonra da hemodiyalize giren bir hastaydı. Organ nakil bekleme listesindeydi. 14 yıl sonra ilk kez nakil için çağrıldı ve ameliyatını gerçekleştirdik" dedi. Akdemir'in böbrek naklinden sonra rahatlıkla su içebildiğini, idrar çıkışının normale döndüğünü kaydeden ​Dr. Yılmaz, sağlık durumunun da iyi olduğunu söyledi.

Ayşe Akdemir'in, gazeteci Ümit Zehir'in bağışlanan böbreğiyle hayata tutunduğunu belirten Dr. Yılmaz, "Ümit Zehir'e Allah'tan rahmet diliyoruz. 14 yıldır hastalıkla mücadele eden bir hastanın canına can kattı" diye konuştu.



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