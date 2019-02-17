14 yıl önce PKK'nın bombalı saldırısında ölen 3 genç, sivil şehit sayıldı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 14 yıl önce PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında hayatını kaybeden Deniz Tutum (21), Ufuk Yücedeniz (23) ve Eda Okyay'ın (24) aileleri, bu süre içerisinde verdikleri hukuk mücadelesinden zaferle çıktı. Saldırının hemen ardından 3 gencin ailesine verilen 70'şer bin TL'lik tazminatların, 'devlet kusuru yok' itirazıyla iadesinin istenmesinden, İçişleri Bakanlığı tarafından vazgeçildi. Bu gelişmeden sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da gençleri sivil şehit saydı.

Kuşadası'nda 16 Temmuz 2005 tarihinde Kadınlar Denizi'ne giden minibüse PKK'lı teröristler tarafından konulan bombanın patlatılmasıyla, Deniz Tutum, Ufuk Yücedeniz, Eda Okyay ile İrlandalı Tana Whalen (17) olay yerinde, İngiliz vatandaşı Helyn Bennett (21) de hastanede yaşamını yitirdi. Aynı olayda 13 kişi de yaralandı. Bombalı saldırıdan yaklaşık 9 ay sonra eylemi gerçekleştiren Mehmet Sıraç Keskin, Elazığ'da yakalandı. İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Keskin, 5 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

TAZMİNAT KARARI YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ

Terör saldırısında can veren Deniz Tutum, Ufuk Yücedeniz ve Eda Okyay'ın ailelerinin başvurusu üzerine Aydın İdare Mahkemesi, devletin 70'er bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Ailelere bu paralar ödendi. Ancak tazminat tutarını fazla bulan İçişleri Bakanlığı, Danıştay'a itirazda bulundu, 'devletin hizmet kusuru" olmadığı iddiasında bulundu. Dosyayı inceleyen Danıştay 10'uncu Dairesi, kararı bozdu ve tazminat ödenmesine gerek olmadığına hükmetti. Davaya yeniden bakan Aydın İdare Mahkemesi, bu kez Danıştay'ın bozma gerekçesine uydu, tazminat ödenmemesi kararı verdi. Yerel mahkemenin ilk kararının tam tersi yönde karar vermesiyle yıkılan aileler, bir kez daha Danıştay'a itiraz başvurusunda bulundu. Yaşamını yitiren gençlerden Eda Okyay'ın ailesinin başvurusunu 10'uncu Hukuk Dairesi, Ufuk Yücedeniz ile Deniz Tutum'un ailelerinin itirazlarını ise Danıştay 15'inci Hukuk Dairesi görüştü. Her iki hukuk dairesi de ailelerin taleplerini reddetti. Bunun üzerine aileler, Danıştay İdari Ceza Daireleri Kurulu'na karar düzeltme başvurusunda bulundu. Bu itiraz da Danıştay İdari Ceza Daireleri Kurulu tarafından kabul edilmedi.

Yaşadıkları acının yanında hukuk mücadelelerinden sonuç alamayan ailelerin durumunun haberlere konu olmasından sonra süreci inceleten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, davaların geri çekilmesi talimatını verdi. Böylelikle 14 yıllık hukuk mücadelesi de aileleri sevindiren sonla bitti.

SEVİNDİREN İKİNCİ KARAR DA GELDİ

Gelişmenin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 3 genci, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun uyarınca sivil şehit saydı. Süreç, ölen gençlerden Eda Okyay için tamamlandı, diğer iki genç için ise resmi işlemlerin sürdüğü öğrenildi.



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