14 yaşında öldürülen oğlu için adalet arıyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da oturan Deniz Yalçın (32), Gaziantep'te öldürülen oğlu Mehmet Ali Yalçın'ın (14) katilinin hakettiği cezayı alması için mücadele ettiğini söyledi. Avukat tutacak parası olmadığını aktaran Deniz Yalçın, "Duyarlı avukatların desteğine ihtiyacım var" dedi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde oturan Deniz Yalçın, oğlu Mehmet Ali uyuşturucu madde kullanmaya başlayınca diğer iki çocuğunu da yanına alarak geçen yıl Antalya'ya yerleşti. Kent değiştirdiği takdirde oğlunun uyuşturucu madde kullanmayı bırakacağını düşünen Deniz Yalçın, çocuklarıyla kiraladıkları evde yaşamaya başladı. Bir süre sonra Mehmet Ali Yalçın, babaannesini özlediğini belirterek, Gaziantep'e döndü. Mehmet Ali Yalçın, 5 Eylül'de Şahinbey ilçesi Nurbazarpaşı'nda tartıştığı Mehmet Y. tarafından tabancayla öldürüldü.

BAŞKA CİNAYETLERE SEBEP OLABİLİR

Oğlunun ölüm haberini alan Deniz Yalçın, Gaziantep'e dönerek cenaze törenine katıldı. Yalçın, diğer iki çocuğunun da uyuşturucu madde bağımlısı olabileceğini düşünerek cenaze töreninden sonra yeniden Antalya'ya döndü.

Deniz Yalçın, oğlu öldürüldükten sonra dışarı çıkmadığını söyledi. Öldüren kişinin ömür boyu hapisle yargılanmasını isteyen Yalçın, ancak hukuki süreç konusunda bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Davanın henüz başlamadığı, avukat tutacak parasının da olmadığını aktaran Deniz Yalçın, "Duyarlı avukatların desteğine ihtiyacım var. Eğer işini iyi bilen bir avukatla oğlumun adaleti aranmazsa, katil kısa sürede dışarı çıkıp başka cinayetlere sebep olabilir. Başka annelerin yüreği yanmasın istiyorum" dedi.



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