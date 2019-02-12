14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel sergi

YALOVA Belediyesi bünyesinde hizmet veren Umut Merkezleri kursiyerlerinin yapmış oldukları el emeklerinin sergisi açıldı.

Yalova Belediyesi Umut Merkezleri kursiyerlerinin 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yapmış oldukları el emeklerinin görücüye çıktığı serginin açılışını, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman yaptı. 17 Şubat Pazar gününe kadar açık olacak sergi, Yalova Sanat Galerisi’nde Yalovalıların beğenisine sunuluyor.

Bu serginin oluşmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Salman, “Umut Merkezlerimiz çok güzel sosyal faaliyetlere imza atıyorlar. Bunlardan birçoğu da hanımlarımıza yönelik oluyor. Bu sergimiz de onlardan bir tanesidir. 14 Şubat için sevdiklerine hediye almak isteyenler bu el emeklerini görmeden hediye almasınlar. Çünkü emek verilen her şey güzeldir. Bu sergimizde emeği geçen, kurslarımıza katılan tüm kursiyerlerimizin ve eğitmenlerimizin eline, emeğine sağlık” dedi.



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