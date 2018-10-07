13 yaşındaki Bekir toprağa verildi

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), ()- MARDİN'in Derik ilçesi dün hayvan otlatmaya gittiği bölgede Kalaşnikof tüfekle vurulmuş olarak bulunan Bekir Dem'in (13) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Derik ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Zeytinpınar Mahallesi Susamlı Mezrası'nda evinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta hayvan otlatan Bekir Dem'in bulunduğu bölgeden silah sesi geldi. Olay yerine giden yakınları Bekir Dem'i silahla vurulmuş olarak buldu. Dem'in yanındaki ise Kalaşnikof silah bulundu. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bekir Dem'in cenazesi, Mardin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Demi'in cenazei, dün gece geç saatlerde ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınarak Susamlı Mezrası'na getirilerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dem'in ölümü ile ilgili soruşturma sürürken, şu ana kadar gözaltına alınan kimsenin olmadığı bildirildi.



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