12 bin yıllık lezzet geleceğe taşınıyor

Gizem KARADAĞ/ANKARA, () – ATILIM Üniversitesi Gastronomi Kulübü, ekmek ustası Mine Ataman’ın katılımıyla, ‘Undan Bir Marka Hikâyesi’ isimli bir konferans düzenledi.

Atılım Üniversitesi’nde düzenlenen konferansa, ekmek ustası Mine Ataman, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Birkan, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Yardımcısı Doç. Dr. Gonca Güzel Şahin, Gastronomi Kulübü Başkanı Metehan Oğuz ve Gastronomi Kulübü öğrencileri ile lise öğrencileri katıldı. Konferansta, Anadolu’nun yerel buğdayları ve tohumları ile gastronomiye kazanımları üzerine konular ele alındı.

"BU HİKÂYE GELECEĞE TAŞINMALIDIR"

Ekmek Ustası Mine Ataman, Anadolu’da buğday ve ekmek mirasının iki tane yönünün olduğunu söyledi. Anadolu’da bulunan bu büyük mirası inovasyona sokup, bütün dünya ile paylaşılması gerektiğini kaydeden Ataman, “Dünyanın hiçbir yerinde 12 bin yıllık bir ekmek dilimi yok. Anadolu’da ekmeğin ve buğdayın hikâyesi milattan önce 10 bin yılında Göbeklitepe’den başlıyor. Göbeklitepe’de bir kadın buğdayı toprakla buluşturuyor ve daha sonra ‘Cennette İlk Sofra’yı kuruyor. Bu kendi başına gastronomi için o kadar değerli bir hikâye ve efsanedir. Bu efsaneyi Anadolu’nun milli ekmekleri ile ve 12 bin yıllık zanaatkârların el izi ve lezzetiyle birleştirdiğinizde bu hikâye geleceğe taşınmalıdır. Burada özellikle Gastronomi ve Turizm Bölümü'nde okuyanlara büyük görev düşüyor. Buğday geçmişin tohumuyla geleceği yarattı” dedi.

"ONLAR 12 BİN YILLIK EKMEK DİLİMİNDEN BAHSEDECEKLER"

Şimdiki öğrencilerin şanslı olduğunu ifade eden Mine Ataman, “Dünyanın herhangi bir yerine gittikleri zaman kendi kültürlerini sofraya taşırken herkes 2 ya da 3 bin yıllık hikâyeden bahsederken onlar 12 bin yıllık ekmek diliminden bahsedecekler. Anadolu’da yaşamış o kadar çok uygarlığın el izi var ki, tüm bunlarla birleştiği zaman bütün dünyayı kapsayabilecek hem muhteşem bir hikâyesi hem de muhteşem lezzeti var. Bence gastronomi meraklılarının, Turizm Fakültelerinin yeni destinasyon yaratmak isteyenlerin yeni konusudur” diye konuştu.

"ANADOLU’DAKİ BU HİKÂYEYİ BÜTÜN DÜNYAYA ORTAK EDELİM"

İnsanlığın yeryüzünde yeşermesini sağlayan şeyin buğday olduğunu vurgulayan Ataman, şöyle konuştu:

“Buğdayın ekimi ve tarımıyla beraber insanlık yeryüzünde kök saldı. Anadolu’da aslında yeşermeye başlayan bu kültür baharat, ipek ve ticaret yolları ile bütün dünyaya dağıldı. İnsanlar ne zaman kültür ve sanatta bir şeyler yapmaya başladı, çünkü karnı doydu. Ondan sonra daha çok araştırmacı olmaya başladı. Aynı şey günümüzde de geçerlidir. Biz diyoruz ki sizinde, bizimde yeryüzünde kök salmamızı sağlayan buğday ve ekmek Göbeklitepe’de. Anadolu’daki bu hikâyeyi bütün dünyaya ortak edelim. Çünkü bu hikâye hepimizin hikâyesi. O yüzden buğday tohumu geçmişin tohumuyla geleceği inşa etti. Şimdi biz bu büyük medeniyetin mirasçıları olarak diyoruz ki; ‘binlerce yıllık zanaatkârlığını gölgesinde demlendik, şimdi tekrar dünya ile buluşmalıyız ve hikâyelerimizle Anadolu’yu dünyaya açmalıyız.”

Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Birkan,gastronominin turizmin ana bölümlerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

Türkiye’nin bu açıdan çok ciddi bir pazar olduğunu belirten Prof. Dr. İbrahim Birkan, Atılım Üniversitesi olarak müfredatlarında gastronomi konusunda ihtisaslaşmayı isteyen öğrenciler için dersler açıldığını ve bu konuda gerekli önemi verdiklerini vurguladı.

"BU BİZE BÜYÜK BİR AVANTAJ SAĞLIYOR"

Atılım Üniversitesi’nin gastronomi konusunda diğer üniversitelerden farklı bir yaklaşım içerisinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. İbrahim Birkan, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünde İngilizce eğitim verdiklerini kaydetti.

Uluslararası bir otel zinciri ile yaptıkları protokol olduğunu hatırlatan Prof. Dr. İbrahim Birkan, “Okuyan öğrencilerimiz daha hazırlık sınıfından itibaren otelde, eğitimleri sırasında çalışarak, hem tecrübe ediniyorlar hem de para kazanabiliyorlar. Bu bize büyük bir avantaj sağlıyor. Sadece akademik kadromuzla değil, sektörde işi fiilen yapan profesyonellerle beraber çalışarak Turizm ve Otel İşletmeciliği eğitimi vermekteyiz” dedi.

‘EĞİTİM PROGRAMLARININ SEKTÖRLE İÇ İÇE BERABER YAPILMASI GEREKİYOR’

Kültür ve Turizm Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı’nın turizmdeki meslek liselerinin daha etkin bir şekilde çalışması ve sektöre eleman yetiştirilmesi için yapılan çalışmalarından bahseden Prof. Dr. İbrahim Birkan, şunları söyledi:

“Sektörde bu liselerin el ele olması, derslerin bazılarının otellerde yapılması ve otellerle anlaşmalar yaparak eğitim programının sektörle iç içe beraber yapılması gerekiyor. TÜRSAB Turizm Meslek Lisesi Türkiye’de turizmdeki tek özel lisedir. Böyle bir etkinlik yapıyor olmamız, o öğrencilerin dışarıda neler olduğu konusunda bilgi edinmeleri, Atılım Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümünü daha iyi tanımaları ve üniversite eğitimlerini de burada tamamlayarak sektörde yönetici adayları olarak işe başlamalarını sağlıyor olacaktır.”