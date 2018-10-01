107 habercinin gözünden 15 Temmuz darbe girişimi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, bu yıl 55'incisi düzenlenen 'Uluslararası Antalya Film Festivali' kapsamında, ilk kez gösterimi yapılan '15 Temmuz'un Objektifleri Belgeseli'nde, 107 habercinin objektifinden darbe girişimi gecesi anlatıldı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, İstanbul ve Ankara'da yaşanan olaylar, haber kameramanları ve foto muhabirlerinin objektiflerine yansıdı. Darbe girişiminin tanığı olan 107 habercinin yaşadıkları ve kayda aldığı görüntüler, '15 Temmuz'un Objektifleri Belgeseli'nde yer aldı. Bu yıl 55'incisi düzenlenen 'Uluslararası Antalya Film Festivali' kapsamında, AKM Perge Salonu'nda ilk kez yayınlanan belgesel, izleyicilerden büyük beğeni aldı. Yönetmenliğini haber kameramanı Ali Ekber Karaçam'ın yaptığı belgeselde, haberciler, darbe girişiminde yaşadıklarını anlattı. Meslek aşkı ve ölümle yaşam arasındaki ince çizgide zorlu 40 saat yaşadıklarını anlatan haberciler, belgeselde birkaç defa ölümle burun buruna geldiklerini dile getirdi. Bazı haberciler, yaşadıklarını bir daha unutmayacaklarını belirtirken, çocuğu olanlar ise darbe girişiminin sonlandırıldığı saatlerde sarıldıkları ya da aradıkları ilk kişinin evlatları olduğunu söyledi.

Yönetmen Ali Ekber Karaçam, belgeseli hazırlayarak, tarihe not düşmek istediklerini dile getirdi.

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