10 bin Bitcoin'e karşılık iki pizza: Pişman değilim!

2010 yılında henüz piyasa değerinin oldukça düşük olduğu Bitcoin ile pizza siparişi veren Laszlo Hanyecz isimli bilgisayar programcısı yeniden gündeme geldi. Bilgisayar programcısı Hanyecz, 20 Mayıs 2010’da bir tartışma sitesinde tarihe geçecek bir paylaşım yapmıştı. İki orta boy pizza karşılığında 10 bin Bitcoin vereceğini kaydeden Hanyecz'e iki gün sonra olumlu cevap gelmişti. "Jercos" isimli bir kullanıcı bu teklifi kabul etmiş ve 10 bin Bitcoin karşılığında iki orta boy pizza göndermişti. Böylece tarihteki ilk Bitcoin alışverişi 22 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleşmiş oldu.

Bitcoin Pizza Günü olarak kayıtlara geçen 22 Mayıs 2010'da 10 bin Bitcoin'in değeri toplamda 41 bin dolardı. Bugün ise 1 Bitcoin'in değeri 50 bin-60 bin dolar arasında değişiyor. Yani 2010 yılında 41 dolar değerinde olan ve iki orta boy pizza karşılığında satılan 10 bin Bitcoin'in şu anki değerinin ortalama 600 milyon dolar olduğu belitiliyor. Özellikle Space X ve Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın da etkileriyle Bitcoin'in değerinde ani düşüşler ve yükselmeler meydana geliyor.

"Yediğim en lezzetli pizzalardı"

Tarihin belki de en kötü alışverişini yapan bilgisayar programcısı Hanyecz'ın ise Bitcoin'leri bu kadar ucuza satmasıyla ilgli pişmanlık duymadığını belirtiyor. O dönemde 0,0041 dolar olan Bitcoin değerinin bugün ortalama 50 bin dolar olduğunu belirten Hanyecz, buna rağmen yediği o iki orta boy pizzanın yediği en lezzetli pizzalar olduğunu dile getirdi. Bitcoin'in değeri geçen yıl toplamda yüzde 1000'in üzerinde değer kazandı. Bitcoin'in başı çektiği kripto paraların şu anki piyasa değerinin 1,1 trilyon doları geçtiği ifade edildi.

Bitcoin'in çıkışı devam ediyor

Her geçen gün çıkışına devam eden Bitcoin, önceki günlerde tarihi rekorunu kırarak 60 bin doların üzerine çıktı. Bazı büyük şirketlerin bir değişim aracı olarak kabul ettiği Bitcoin'in değeri 2020'nin son aylarından bugüne yaklaşık 3 kat arttı. Uzamnlara göre ABD'de pandemi nedeniyle hükümetin sunduğu 1,9 milyar dolarlık teşvik paketinin bu yükselişte etkili olduğu kaydediliyor.